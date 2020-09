Pues resulta que el caprichito se cumplió con la rifa del valor del avión presidencial, gracias a la operación de reciclaje de fondos públicos que lanzó la 4T para llegar el día 15 al magno sorteo con menos de 80% de los boletos "vendidos" y encarrerado, ya saben quién, adelantó que el próximo año se organizará otro concurso "muy grande", ahora probablemente de "ranchos, residencias, yates, alhajas" y hasta otras aeronaves en poder del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Además, también tenemos la Ley de Extinción de Dominio, por lo que es seguro que habrá bienes disponibles para rifar y seguir obteniendo recursos destinados a hospitales y escuelas públicas. En pocas palabras, hoy sí se está usando a la Lotería Nacional para lo que fue creada, la beneficencia pública, ya ven que hasta hubo un gobernador de Veracruz que se ganó dos veces el premio y blah, blah, blah... pero ¿qué creen? mientras que en lugares como Tabasco el gobernador Adán Augusto López Hernández y el sindicato petrolero le tuvieron que entrar al quite con la compra de cachitos para repartir entre sus allegados, la 4T se ha gastado ya poco más de mil millones de pesos para el mantenimiento del dichoso avión que nomás se niega a despegar para nunca volver por estos lares.

Como lo informamos, la suma corresponde a gastos de anualidades, mantenimiento, pago de seguros, refacciones, viáticos y claro, también a la compra de cachitos para la rifa, por el equivalente a 500 millones de pesos. ¿Y cuánto sumó la venta de boletos en total? 2 mil 342 millones 900 mil pesos, así es que échele cuentas y como que no fue el gran negociazo que digamos...

Ah, pero además ya saben quién reveló que "hay un compromiso de venta del avión que nos va a dar otra cantidad. Afortunadamente ya existe una propuesta de adquisición" y se "está esperando un nuevo avalúo"... ¿será? Porque esa historia la venimos escuchando desde hace dos años y el TP01 sigue aquí. Según esto, la ONU ayudó a tratar de venderlo en California y no se pudo, se lo ofrecieron bara bara a Donald Trump y Justin Trudeau y le hicieron fuchi, lo trajeron al país "porque allá estaba a la intemperie" y tampoco sale. ¡Hombre, en vez de tanta tirria háganle caso a El Foco y entréguenselo a la Fuerza Aérea Mexicana! Seguro que nuestros pilotos aviadores lo recibirán con mucho gusto, al fin que los militares son los consentidos del sexenio y el Dreamliner puede traer insumos médicos desde China, sin escalas.



¿ASÍ O MÁS FOLCLÓRICO?

El Bronco lucha como Hidalgo contra el centro

No, sí nada más llegan las fiestas patrias y nos ponemos bien folclóricos, ya saben que no se nos da... allá por el Cerro de la Silla el gobernador Jaime Rodríguez Calderón destacó a la nueva Alianza Federalista que surgió tras la división en la Conago y dijo que lucha como Hidalgo contra el "centro", porque "sigue siendo lo mismo" que el régimen virreinal repudiado hace 210 años en Dolores.

"Seguiremos trabajando para que el centro sea menos abrasivo (sic), así como luchó Hidalgo contra el centro", declaró El Bronco que como candidato a la presidencia quería ser recordado como el mochamanos. Por cierto, hablando de abrazos y manos con uñas largas, ¿en qué terminó ese asunto de que el nuevo prócer neoleonés quería aumentarle la pensión a su suegra?



AYUDAN A LAS VÍCTIMAS

Hasta los calzones facturan los diputados

¡Que viva México! ¡Que viva el amor al prójimo y que vivan la congruencia y la lucha contra la corrupción! Así han de haber dado su muy particular Grito los diputados del Partido del Trabajo en Sinaloa y es que los balconeamos con la nota de que han facturado ropa interior, mariscos, viajes, calcetines y hasta una toalla de baño para justificar gastos y pedir su reembolso a fin de año.

Sin embargo, Rafael González, el coordinador de estos honrados legisladores, explicó que fueron exhibidos por el liderazgo del Congreso estatal porque sus antiguos aliados de Morena están clavados en el golpeteo político y sobre todo, nótese, adquirieron las prendas íntimas para ayudar a pobres ciudadanos que han sido atracados y perdieron hasta los calzones en el trance. ¡Cuidado! ¡No vaya a ser que Noroña, quien es diputado federal del PT, vaya a copiarles la idea en San Lázaro!



AMOR, PAZ Y FENTANILO

El amigo Trump exige hacer más contra las drogas

Como si estuviéramos en aquellos tiempos aciagos de la "descertificación" de México en el Congreso gabacho por el narcotráfico, Donald Trump se puso serio y en el informe anual sobre el tema le echó porras a su amigo AMLO por los avances que se han logrado. Pero también advirtió que si no hay más resultados positivos, por ejemplo en el combate al fentanilo, esa droga sintética que causó una "epidemia" en Estados Unidos porque sus propios médicos, vaya casualidad, la recetaban hasta por un dolor de cabeza, "México correrá el riesgo de que se declare que fracasó, de un modo verificable, en cumplir sus compromisos internacionales".

En los pasillos de la Casa Blanca, no faltó quien comentara que la advertencia fue muy oportuna para Trump, pues nos acercamos a la recta final de la deslucida campaña electoral en Estados Unidos y el antiguo magnate de los casinos ya no sabe cómo hacerle para dar su "sorpresa de octubre". La vacuna contra el coronavirus todavía está lejos y los acuerdos de paz patito entre Israel y las monarquías árabes no son nada para escribir a casa... pero que tal una guerrita inesperada por ahí... bueno, regresando a nuestro asunto, AMLO confirmó que no se cansará de ofrecerle a Trump la otra mejilla y más ahora que también nos anda cobrando el agua de las presas de Chihuahua. La estrategia a seguir será, recalcó, "amor y paz y suave, suave".



LA FRASE

"No creo que la ciencia sepa".

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, al hablar sobre los incendios en la costa oeste del país.



NUMERALIA

1944

año en el que se firmó el tratado de aguas entre México y Estados Unidos

14

de septiembre. Fecha en que una enfermera denunció que en un centro de detención de migrantes en Georgia, Estados Unidos, varias mujeres fueron sometidas a histerectomías (esterilización).