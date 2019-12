Ecuador pide respeto a derechos humanos de sus ciudadanos en México

CDMX.- La embajada de Ecuador en México pidió a las autoridades migratorias del país que se respeten los derechos humanos de sus ciudadanos y se les otorgue un trato digno cuando llegan a tierra azteca.

Y es que en el último año, el número de ecuatorianos a los que se les ha rechazado la entrada a México, se incrementó, pero con ello el número de denuncias por malos tratos.

“Está dentro de la potestad soberana del país, decidir quién entra y quién no a su territorio. Pero sí podemos pedir respeto de ciertos códigos, exigir un buen trato y que se respeten los derechos humanos”, señaló el embajador de Ecuador en México, Enrique Ponce de León Román.

En 2018 fueron 94 mil 423 los ecuatorianos que llegaron a México y solamente se rechazó a 418, ello cuando todavía se requería visa para el ingreso.

Para este 2019, los ecuatorianos ya no requieren visa para entrar a México. En lo que va del año han llegado a territorio mexicano 164 mil 627 ecuatorianos y se les ha negado la entrada a 7 mil 235, es decir, al 4.39%.

Enrique Ponce de León mencionó que ha habido acercamiento con autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), y ha existido apertura para conversar sobre la situación que se vive. El diplomático comentó que han podido constatar, las condiciones en que mantienen a sus compatriotas que son retenidos en el aeropuerto.

“Hemos tenido quejas de que son incomunicados, les quitan los teléfonos celulares y entonces de nada sirven los carteles que se colocan, con números de teléfonos en caso de que requieran ayuda, si no pueden hablar. En Monterrey vimos que es un cuarto en donde los retienen y solamente con un baño. El trato no es el más adecuado, si no me recibes en tu casa está bien, pero no me trates mal”, comentó.

La cónsul de Ecuador, Paola Orellana, destacó que el derecho a la asistencia consular es algo que tienen todos los extranjeros que llegan a una nación distinta a la suya, y no se está cumpliendo en México.

Comentó que el consulado se llega a enterar de que hay nacionales suyos retenido, por las familias, que comienzan a buscar a su gente.

Señaló que en el año, al menos 71 personas que fueron retenidas, al llegar la autoridad consular ecuatoriana, les revirtieron la negativa y pudieron entrar a México.

“La mayoría de los casos no los conocemos, nos enteramos por medio de las redes sociales. Todas las quejas que recibimos las remitimos al Instituto Nacional de Migración”, indicó.

El embajador Enrique Ponce de León insistió en que sí hay apertura de parte de las autoridades mexicanas para tratar el tema; diálogo permanente y buena voluntad.

Pero sí es necesario, añadió, que las autoridades mexicanas tomen medidas para evitar el maltrato a los buscan ingresar al territorio.

TLC.

Los gobiernos de México y Ecuador actualmente negocian un Tratado de Libre Comercio, el cual buscan se concrete el próximo año.

Marcelo Pazos, encargado del área comercial de la embajada ecuatoriana, indicó que se negocian 21 capítulos y se busca integrar algo inédito: tema de género y Pymes.

Ecuador también busca ser miembro pleno de la Alianza del Pacífico.