Ebrard. Califica de positiva la reforma electoral; “tenemos un sistema muy caro”, afirma

El canciller Marcelo Ebrard dijo que la reforma electoral que impulsa el presidente López Obrador “tiene aspectos muy positivos” y comparó el sistema electoral de Brasil y de México al señalar que en el país sudamericano a pesar de la diferencia en los resultados de poco más del 1 por ciento entre Luiz Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, el resultado se tuvo en horas en un país mucho más grande y con un mayor electorado que el nuestro.

En entrevista luego de una reunión con mujeres en un salón de fiestas en la zona de Coapa, fue cuestionado sobre la reforma electoral que se analiza en la Cámara de Diputados y dijo que es positivo el tema de la reducción de senadores y diputados porque “tenemos un sistema muy caro”.

Insistió las bondades del sistema electoral brasileño y cuestionó porque en México “tenemos un sistema tan antiguo, tan lento, tan lleno de oficinas, de procesos, de escrutinio”.

Consideró que es positiva la reforma porque introduce el voto electrónico, “ya es otra era, por qué no votamos una App, por qué seguimos haciendo filas, llenar papeles”.

Ebrard, indicó que el INE no desaparecerá y lo que pasará es que cambiará su nombre al agregarle el tema de las consultas, para que queden reguladas y se puedan organizar y realizar desde el instituto.

“También me parece interesante que puedas votar en un procedimiento más abierto a los consejeros, que no sea un arreglo de los partidos porque no resultó, no ha dado resultados positivos”, aseguró.

