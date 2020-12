Distribuir la inoculación, un reto: especialistas

Especialistas del sector Salud consideraron que si bien es un logro del gobierno de México acceder a una vacuna contra el Covid-19, en un tiempo tan corto, no se deben olvidar los retos que enfrentará el sector para lograr una distribución equitativa en el país.

Durante la teleconferencia Vacunación para Covid-19, Retos hacia la Cobertura Universal, organizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el director General del INSP, Juan Ángel Rivera Dommarco, aseguró: “Es un logro contar con vacunas en un tiempo tan corto. No obstante, no basta con el biológico, hay retos en cuanto a su aplicación, como asegurar su distribución justa y transparente, basada en un cuidadoso análisis de los beneficios y grupos prioritarios, y que llegue a los lugares donde se requiere con más urgencia”.

Al respecto, la directora general adjunta del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del INSP y Coordinadora del Grupo Técnico Asesor de Vacuna COVID-19 ( GTAVCOVID-19), Celia Alpuche, explicó que la disponibilidad de vacunas para Covid-19 será limitada a corto plazo: “No es porque no se quiera comprar o no exista el dinero, simplemente porque no hay suficiente producción para toda la población en un mismo momento”, dijo.

Por ello, las decisiones sobre cómo asignar y priorizar el suministro de las vacunas se basan en el conocimiento científico disponible, la epidemiología de la pandemia, el curso clínico, la transmisibilidad y las características de las vacunas. Lo más importante, aseveró, es garantizar la equidad, la justicia y la ética para que el biológico llegue a todas las personas.

En ese sentido, mencionó que desde julio se conformó el grupo GTAVCOVID-19, que asesora y emite recomendaciones a la Secretaría de Salud sobre la aplicación de vacunas contra el Covid-19. En este equipo multidisciplinario también participan asesores internacionales de diferentes instituciones, que tienen autonomía en su toma de decisiones, añadió.