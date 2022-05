Discrepancia crece sobre invitados a la Cumbre

Las discrepancias entre países del continente crecieron ayer miércoles cuando Bolivia, Honduras y Argentina se sumaron a las críticas de México contra Estados Unidos por no invitar a la Cumbre de las Américas, que se realizará en junio próximo en Los Ángeles, California, a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Primero, Bolivia amenazó con no asistir a la Cumbre de las Américas a menos que el presidente Joe Biden revire e invite a esas naciones.

Luego, el “frente anticumbre” recibió nuevos espaldarazos de la mano de los presidentes de Bolivia, Luis Arce, y de Honduras, Xiomara Castro. Arce aseguró, vía Twitter, que “una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena” y que “de persistir la exclusión de pueblos hermanos no participaré de la misma”.

Castro, sin mencionar si podría no asistir a la cumbre si Estados Unidos mantiene su postura, tuiteó que “si no estamos todas las naciones no es Cumbre de las Américas”.

Desde Berlín, Alemania, el presidente argentino Alberto Fernández se sumó a las críticas a los organizadores de la cumbre por no invitar a todos. “Tengo pensado ir, pero les pido a los organizadores lo mismo que les pidió López Obrador: que invite a todos los países de América Latina”, dijo.

De manera paralela, el pasado 10 de mayo, fuentes diplomáticas brasileñas indicaron que el presidente Jair Bolsonaro podría ser otro de los ausentes en la cumbre, aunque no sería por la ausencia de Cuba, Venezuela o Nicaragua, naciones con las que no tiene una buena relación, sino por razones que omitieron mencionar. La versión no ha sido confirmada por el Palacio de Planalto.

Cabe recordar que el 5 de mayo, los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) anunciaron su decisión de no asistir a la cumbre, que tendrá lugar entre el 6 y el 10 de junio, de persistir la exclusión, confirmada por el presidente Joe Biden, de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El embajador de Antigua y Barbuda en Washington, Ronald Sanders, señaló, en declaraciones reproducidas por Prensa Latina, que “la Cumbre de las Américas no es una reunión de Estados Unidos, por lo que no puede decidir quién está invitado y quién no. Esta no es una reunión del gobierno de Estados Unidos, es una cumbre de todos los jefes de Estado del Hemisferio Occidental”.

Catorce países integran la Caricom: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

México

El 10 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en caso de que los Estados excluidos no sean integrados al evento él tampoco irá, sino que enviará una representación. En conversación telefónica del 29 de abril con Biden, el mandatario mexicano intentó convencerlo de la importancia de incluir a todos, pero el estadounidense se negó.

“No quiero que continúe la misma política en América y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia y la soberanía, y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos”, señaló.

Cuba denunció que Estados Unidos pretende organizar una cumbre de “Estados selectivos” y reclama su derecho a asistir, en la que sería su tercera participación en la cita continental. Curiosamente, en una de estas cumbres, la extraordinaria que se realizó en Monterrey en 2004 durante el gobierno de Vicente Fox, Cuba también fue excluida.

En La Habana el rechazo es total contra la decisión de Biden: Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, elogió la oposición de la Caricom, ALBA-TCP y el Grupo de Puebla a la exclusión de tres países.

Pero Estados Unidos defiende su decisión. En una entrevista con el diario El País, Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, afirmó que a la administración Biden no le parece “conveniente” sumar a este evento “a países que falten al respeto a la democracia”, indicó.

Aunque aclaró que “las invitaciones son responsabilidad de la Casa Blanca” y no han salido de ahí, fue claro en que, como ha señalado el secretario de Estado, Antony Blinken, “nuestra base en el hemisferio es la democracia. Tenemos la Carta Democrática de las Américas, la Carta de la OEA, las declaraciones de Quebec y Lima. Hay un sentimiento y una visión democrática en las Américas y vamos a respetar eso”.

Cronología

La realización de la Cumbre de las Américas comenzó en la década de los 90.

PRIMERA. 9-11 de diciembre 1994

Miami, EU. Anfitrión: Bill Clinton. Ausencias: Cuba. Temas: Integración para erradicar pobreza y discriminación en el hemisferio.

SEGUNDA. 18-19 abril 1998

Santiago, Chile. Anfitrión: Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Ausencias: Cuba. Tema: Consolidación de la calidad democrática.

TERCERA. 20-22 abril 2001

Québec, Canadá. Anfitrión: Jean Chrétien. Ausencias: Cuba. Tema: Preparación de la Carta Democrática Interamericana.

EXTRA. 12-13 enero 2004

Monterrey, México. Anfitrión: Vicente Fox. Ausencias: Cuba. Temas: Combate a la pobreza y promover el desarrollo social.

CUARTA. 4-5 noviembre 2005.

Mar del Plata, Argentina. Anfitrión: Néstor Kirchner. Ausencias: Cuba. Temas: Creación de empleos y libre comercio.

QUINTA. 17 al 19 abril 2009.

Puerto España, Trinidad y Tobago. Anfitrión: Patrick Manning. Ausencias: Cuba. Temas: Prosperidad humana.

SEXTA. 14-15 abril 2012

Cartagena de Indias, Colombia. Anfitrión: Juan Manuel Santos. Ausencias: Ecuador y Cuba. Tema: Seguridad.