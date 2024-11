Diputados y García Harfuch acuerdan reuniones mensuales sobre seguridad; anuncian más recursos para SSC en 2025

Los coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados se reunieron con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a quién le cuestionaron sobre la violencia en varias entidades del país; sin embargo, se reservaron revelar la respuesta del funcionario federal, para no interferir con los planes.

El titular de la SSPC y los legisladores también acordaron reunirse cada mes, en las oficinas de la Jucopo, para dar seguimiento a los avances del Plan de Seguridad Nacional.

García Harfuch no quiso dar declaraciones a su llegada a San Lázaro, ni al término, pero en la reunión de trabajo con los legisladores destacó la importancia de la reforma al artículo 21 constitucional, que hoy fue avalada en comisiones unidas del Senado, y dijo que la estrategia de seguridad se basa en atender las causas, pero también en una coordinación interinstitucional más amplia y en la profundización de labores de inteligencia.

“Le preguntamos sobre casos sucedidos en Querétaro, en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en todos dio respuesta, y él seguramente mañana comentará los avances de las investigaciones y las carpetas que para tal efecto se han levantado en las fiscalías de los estados y en la Fiscalía General de la República”, dijo Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo.

El también coordinador morenista refirió que a la SSPC se le asignarán mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, para que pueda cumplir con las nuevas facultades que se le otorgarán en la reforma al artículo 21 constitucional.

“Obviamente que si tiene nuevas facultades y funciones, como es el Sistema Nacional de Inteligencia reforzado, pues obviamente tendrá que tener más recursos presupuestales y la Cámara está dispuesto a hacerlo porque es el principal problema que tenemos, la seguridad”, dijo.

En la reunión, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, propuso que la Cámara de Diputados se involucre también en la estrategia de Seguridad Nacional, porque, dijo, se abandonó en las dos legislaturas pasadas.

“Yo sí planteé a la mesa, no tanto a él, la necesidad de que la Cámara se convierta en un verdadero actor en materia de seguridad porque eso sí tenemos varias legislaturas que se han abandonado. No funciona la Comisión General de Seguridad Nacional. No hemos instalado la Comisión de Seguimiento a los miembros del Ejército participando en temas de seguridad. Y lo digo con todo respeto, la Comisión de la Cámara de Seguridad, de las pasadas dos legislaturas, pues dejó mucho que desear”, expresó.

Por su parte, Noemí Luna, coordinadora panista, propuso que García Harfuch comparezca ante el pleno de la Cámara de Diputados, a fin de que explique a la nación su estrategia para devolver la paz al país.

“(Para que la ciudadanía) sepa cuáles son las líneas generales de una estrategia de seguridad que, al parecer, dará un viraje importante a como se venía desarrollando en el sexenio pasado”, dijo.

