Durante el análisis del Sexto Informe de Gobierno del presidente López Obrador, en materia de política interior, los diputados se enfrentaron por el aumento de homicidios en el país, y la violencia en varios estados.

Mientras que los diputados de oposición señalaron que la estrategia de seguridad resultó en un fracaso, y provocó un desbordamiento de la inseguridad; los legisladores oficialistas dijeron que los homicidios no son responsabilidad del gobierno federal.

El diputado Germán Martínez (PAN) dijo que las Fuerzas Armadas son “simples testigos de la impunidad”, como lo admitió el general Francisco Jesús Leana Ojeda, quien dijo que el cese de la violencia en Sinaloa no depende del Ejército.

“El Crimen organiza levas, quema carros, allana domicilios, bloquea caminos, extorsiona, atemoriza, acribilla y ocupa palacios para gobernar. En Sinaloa, el gobernador Rocha debe renunciar ya, y el gobierno de Estados Unidos, al que culpa, es el que protege a la familia del gobernador Rocha, ridículo”, dijo en tribuna.

Y aseguró que “guardias paramilitares y traficantes de drogas y personas son, en muchos casos, lo mismo; el desplazamiento forzoso en ese (Chiapas) y en otros estados, son prueba del desgobierno”, refirió.

En su turno, el diputado Ricardo Mejía (PT) defendió al gobierno federal y dijo que “el homicidio, que es un delito del fuero común, no hay responsabilidad federal, se logró parar la tendencia de crecimiento geométrico”.

“Con Felipe Calderón, en sus 6 años, los homicidios crecieron entre 2007 y 2012, 193%; con Peña Nieto, entre el 2013 y el 2018, crecieron 59%; con López Obrador van a bajar 19%, se pasó de 101 homicidios diarios a 82, no es una cifra para vanagloriarse, pero hay que decir la realidad, no hay que mentirle al pueblo de México, y se va a seguir bajando con la doctora Sheinbaum, con el nuevo secretario García Harfuch y el apoyo de las Fuerzas Armadas”, expresó.

El diputado Alejandro Alonso Reyes (PRI) aseguró que es “gravísima la inseguridad que campea en todo el territorio nacional”, y que en este sexenio se registra un asesinato cada 15 minutos, en promedio.

“De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2018 a la fecha, estamos cerca de alcanzar la cifra trágica de 200 mil homicidios dolosos; en más de 5 mil feminicidios, esto es un promedio de un asesinato cada 15 minutos, 95 asesinatos diarios. Se abrieron 50 mil 225 carpetas de investigación por extorsión a nivel nacional”, detalló.

Expuso que se registraron un total de 51 mil 899 personas desaparecidas en los últimos 6 años, además de cientos de personas desplazadas de sus comunidades de origen por la violencia, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

El diputado José Guadalupe Gómez (MC) dijo que la descomposición de la agenda de seguridad es evidente, ya que el 80% de las regiones del país vive en crisis de seguridad y de violencia; y destacó los casos de violencia e inseguridad en Guerrero, Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, Chiapas y Quintana Roo.

“Hoy está en peores condiciones que el del 2006, el movimiento que planteaba una nueva legalidad, una nueva economía y un nuevo pacto social, terminó entregado a los intereses creados y a los poderes fácticos de siempre, se traicionó a sí mismo y a millones de mexicanos, las causas por las que luchaban hace casi 20 años, no tienen similitud con las de ahora”, dijo.

La diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) resaltó los logros alcanzados con el nuevo enfoque, centrado en el humanismo mexicano y la austeridad republicana, por el que se logró un incremento histórico al salario mínimo de más del 110%; resaltó que actualmente el 85% de las familias mexicanas reciben beneficios directos del presupuesto público; y se implementaron pensiones para todos los adultos mayores y apoyos económicos para más de un millón de personas con discapacidad.

En materia de educación, agregó, se otorgaron más de 10 millones de becas a estudiantes de niveles básicos, además de la creación de 202 universidades públicas. “Estos logros se han alcanzado sin endeudar al país, y, en cambio, con un aumento del 14% en las reservas del Banco de México, más un crecimiento del 24% en el índice de la Bolsa de Valores”, detalló Rivera Vivanco.

Al término, del debate, el pleno analizó la política exterior, y la oposición sostuvo que en esa materia, el gobierno de López Obrador concluye con un “rotundo trabajo”, pues “puso a sus amigos en embajadas”, “aniquilación” del Servicio Exterior de Carrera, confrontación con países como Perú y España, y vulneración a compromisos internacionales.

“A nadie le interesa estar sentado al lado del Estado que con sus retrógradas reformas constitucionales vulnera compromisos internacionales. La política interior es un rotundo fracaso. Así que la mejor política exterior no fue la interior. Nuestro país perdió liderazgo mundial. Y sí, compañeras y compañeros, hoy, seis años después, sabemos que teníamos razón. El problema nunca fue que López Obrador no supiera hablar inglés. El problema es que no entendía el mundo”, sentenció la diputada panista, Paulina Rubio.