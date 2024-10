Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados avalaron por 326 votos a favor y 102 en contra los cinco candidatos propuestos para integrar el Comité de Evaluación del Congreso de la Unión: Maday Merino Damián, Maribel Concepción Méndez De Lara, Ana Patricia Briseño Torres, Andrés Norberto García Repper Favila y María Gabriela Sánchez García. El acuerdo fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales.

Por el contrario, las bancadas del PAN y PRI votaron en contra, y el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano se salió del pleno y no participó en la votación.

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano se salió del pleno y no participó en la votación. Foto: Enrique Gómez / EL UNIVERSAL

Durante la discusión del acuerdo, los diputados de la oposición reclamaron que los aspirantes a integrar el Comité de Evaluación son afines a Morena y el Partido del Trabajo, y no se trata de perfiles imparciales.

La diputada Paulina Rubio (PAN) detalló que se trata de personas que han tenido algún cargo dentro de Morena o del PT.

“Miren nomás lo que tenemos en el comité de evaluación, las joyas que van a evaluar a quién puede o no estar en una boleta, tenemos desde integrantes del Comité que fueron representantes del partido Morena en la Ciudad de México, tenemos también a personas que participaron y son simpatizantes del Partido del Trabajo en Sonora, tenemos también a una consejera que fue señalada por llevarse mucho dinero, después de terminar su encargo como consejera en el Instituto Electoral de Tabasco. Esas son las personas que ustedes pretenden que elijan quién va a estar en una boleta”, expresó.

La diputada Casandra Prisilla de los Santos (PVEM) defendió la integración del Comité de Evaluación, y dijo que con éste, se termina con los compadrazgos para aspirar a un cargo público.

“Con la integración de este comité se garantiza un elemento fundamental de la reforma hecha al Poder Judicial, eliminar los compadrazgos y los funcionarios de deuda con el poder económico, para abrir la oportunidad a todo ciudadano con capacidad, voluntad y una convicción por traer justicia a nuestro país”, dijo.

El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) refirió que se trató de un proceso simulado para “elegir a puros perfiles afines a Morena, y como lo hemos denunciado este es el origen del embuste, el origen de la mentira y el origen de la trampa a la ciudadanía”.

Puntualizó que ni en la reforma judicial ni en las leyes secundarias, se especificó cuál iba a ser el proceso de selección de los integrantes del Comité de Selección, motivo por el cual, la oposición no estuvo en posibilidad de proponer perfiles.

“Todo ha sido bajo la opacidad, no conocemos los lineamientos, no conocemos los perfiles, no sabemos cuáles fueron los criterios de idoneidad para elegir a estas personas y tampoco conocemos el número de solicitudes que hubo para integrar al Comité, es decir, está creado bajo la opacidad y bajo la falta de transparencia”, dijo.

