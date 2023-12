El pleno de la Cámara de Diputados abordó en su agenda política los acontecimientos ocurridos recientemente en Nuevo León, en los que la gobernabilidad de esa entidad estuvo en riesgo por la licencia que había solicitado Samuel García como gobernador.

Durante el debate, Morena, PT y PVEM, defendieron a Movimiento Ciudadano, en tanto que el PAN afirmó que los guindas y los naranjas “son amantes” “y hacen sus cochinadas por debajo de la mesa”.

En tribuna, el diputado Hamlet García Almaguer (Morena), denunció que la semana pasada, el Congreso de Nuevo León se coludió una mayoría prianista y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, “para usurpar la titularidad del poder Ejecutivo de un estado en el que el pueblo había votado mayoritariamente por otra opción”.

El legislador arremetió además contra la Suprema Corte, quien le dio la razón al Congreso local para nombrar a un gobernador interino tras la solicitud de licencias de Samuel García: “Los jueces no tienen palabra, los jueces se meten en asuntos que no les competen, los jueces violan la constitución”.

Noroña califica como "atropello" a Samuel García

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, calificó lo sucedido en Nuevo León como “un atropello al gobernador del estado”.

“El frente guango de derecha estaba aterrado porque Samuel García ya estaba alcanzando y a punto de rebasar a su precandidata. Xóchitl Gálvez solo puede ganar si le quitan a Beatriz paredes de enfrente, si le quitan a Samuel García, pero a Claudia Sheinbaum no se la pueden quitar, así es que los vamos a arrasar en las elecciones el próximo junio de 2024”, declaró.

Omar Enrique Castañeda, de MC, aseguró que solo 10 días bastaron para que Samuel García pusiera a temblar a la vieja política de nuestro país, y para que el viejo régimen hiciera hasta lo imposible por frenar las legítimas aspiraciones de un joven político.

“Al más viejo estilo, detestable y repugnante, quisieron ganar en la mesa lo que no pudieron ganar en las urnas, el PRIAN demostró de lo que están hecho, de vileza, de agandalle, y de querer detener el intento de transformación real en nuestro país”, expuso.

PAN estamos cansados de que nos quieran engañar con likes y con Tik Toks

En respuesta, Ania Saraí Gómez Cárdenas, del PAN, dijo que en Nuevo León “ya estamos cansados de tantas mentiras, de tantas payasadas, del autoritarismo, de la persecución política, y de que nos quieran engañar con likes y con Tik Toks”.

La legisladora criticó que en el debate, hubiera solo dos representantes de MC, y muchos morenistas, a quienes acusó de ser amantes.

“Por cierto, qué curioso que no hay diputados de Movimiento Ciudadano, bueno, hay dos, pero en cambio los diputados de Morena están aquí defendiendo el tema. Ahí está la prueba de que son una alianza, son amantes, Morena y Movimiento Ciudadano son amantes, no se destapan, no salen en público, pero se aman y se defienden y hacen sus contubernios y sus cochinadas por debajo de la mesa”, sentenció.

Finalmente, Mauricio Cantú, del PRI, calificó lo ocurrido en Nuevo León vivió como “un atentado a la gobernabilidad”, y exigió a Samuel García, no volver a poner en riesgo la gobernabilidad de ese estado.

“La sociedad neolonesa no merecía la inestabilidad provocada por el gobernador. Exigimos al gobernador que asuma su responsabilidad y que actúe con congruencia en el estado, porque los hechos ocurridos en el congreso estatal no deben de repetirse jamás”, sentenció.

