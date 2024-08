Los diputados del PVEM y del PAN se enfrentaron por la transferencia de 15 legisladores del Partido Verde a Morena para que los guindas mantengan la Junta de Coordinación Política (Jucopo) durante los tres años de la LXVI legislatura.

El coordinador del Verde Ecologista, Carlos Alberto Puente, dijo que no se trató de un agandalle, sino de una estrategia conjunta con Morena para "tener el control político de la Junta de Coordinación Política".

"No hay ningún agandalle, hay una realidad. Esta es una estrategia legislativa político-parlamentario, la cual estamos haciendo y es válido, no estamos contraviniendo nada que no establezca el reglamento y la ley, se puede hacer que lo estamos haciendo porque ello nos garantiza el control de la Jucopo durante tres años, así de claro", dijo.

Lee también Partido Verde “dona” 15 diputados a Morena para que se quede con la Jucopo por 3 años más

Mientras que el diputado José Elías Lixa (PAN) aseguró que la transferencia de diputados de una bancada a otra, antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) definiera la distribución de plurinominales, representa un fraude constitucional.

"Mi respeto y amistad al coordinador Puente, pero si esto no es un agandalle, entonces que nos defina qué y que están preparando, porque es evidente que no es solo un agandalle, yo diría que es un fraude constitucional, lo dijimos en los tribunales, advertimos a las autoridades electorales que esta era la intención. No pasaron ni 24 horas de la confirmación del tribunal electoral para que mediante un trascendido a redes sociales, vean que sí teníamos la razón. La pregunta es porque no dijeron que iban a hacer este movimiento antes de que el tribunal electoral confirmara la conformación de los grupos parlamentarios. La respuesta es porque se hubiera configurado de manera clara y evidente que existe una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados", expuso.

Por su parte, Noemí Luna, coordinadora del PAN, dijo que la agenda de su bancada se basará en los grandes pendientes del actual sexenio, como el combate a la inseguridad.

"Seremos un grupo parlamentario fuerte y unido, aquí nadie se va a rajar, los que estaremos en el periodo, somos la resistencia de la patria, somos la resistencia de la República. Pero no se trata solamente de ser contestatario de las iniciativas, de un presidente de la república, también tendremos nuestra propia agenda legislativa, basada en las grandes demandas que exige hoy México, una inseguridad que sigue causando dolor a todas y todos los mexicanos, un sistema de salud que cada vez se torna más ineficiente, la búsqueda de empleos y salarios dignos para las y los mexicanos, y una educación de calidad", comentó.

Lee también Al grito de ”¡Ni un paso atrás!”, trabajadores del Poder Judicial llegan a San Lázaro; piden audiencia a Jucopo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mahc/apr