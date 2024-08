El diputado federal Miguel Varela, quien ganó las elecciones por la presidencia municipal de Zacatecas el pasado 2 de junio, denunció que por segunda ocasión, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (Trijez) volvió a anular la elección del ayuntamiento con el objetivo de convocar a elecciones extraordinarias y presuntamente favorecer a la familia Monreal.

En conferencia de prensa, el congresista explicó que desde el pasado 16 de agosto, la Sala Regional Monterrey, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó la resolución de nulidad que hizo la sala local, y les dio 36 horas para que fueran exhaustivos en los argumentos que dieron para proponer la nulidad de los comicios.

Puntualizó que en lugar de reconocer los resultados que le dieron la victoria por más de tres mil 301 votos, se volvió a proponer la anulación del triunfo.

Varela Pinedo acusó parcialidad al interior del Trijez, a favor de la familia Monreal.

“Porque la votación en las dos veces que me ha anulado la sala local ha quedado dos a dos, pero el voto de calidad ha sido de la magistrada presidenta Gloria Esparza, quien es comadre del gobernador David Monreal”, declaró.

El congresista explicó que en Zacatecas, David Monreal pretende crear un viaducto de un segundo piso a sobre costo, al cual se ha opuesto.

“Quieren construir un segundo piso en 3 mil 600 millones de pesos de tan sólo tres kilómetros y medio, ahora sí que a millón el metro y a mil millones el kilómetro, entonces como yo desde campaña y como presidente electo me manifesté en contra del proyecto, este es uno de los trasfondos por el cual me anulan, porque obviamente con un servidor al frente de la capital, no permitiré estas corrupciones que se están haciendo y yo sería una piedra en el zapato a sus objetivos de un fraude económico”, declaró.

Derivado de diversas denuncias, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, ha emitido dos resoluciones que impiden a la magistrada Presidenta del Trijez votar en dicho caso por conflicto de intereses.

Pese a ello, emitió un nuevo voto de calidad para anular la elección por segunda ocasión, motivo por el que se interpuso una nueva querella ante la Sala Regional para que se compruebe la presunta parcialidad con la que está actuando el tribunal local.

“Esperamos que a la brevedad nos pueda revertir este triunfo que ya en su momento les había revocado la Sala Regional, yo espero que con ellos sí se haga justicia jurídica legal y obviamente de mandatar lo que en la Ley Electoral dice, que es siempre ponderar el voto de la ciudadanía, podríamos tomar protesta el próximo 15 de septiembre”, concluyó.

Miguel Varela dijo que tanto su caso, como el de Alessandra Rojo, en la Ciudad de México, “son muestra del conflicto de corrupción de interés por parte de los Monreal, quienes no quieren permitir que se represente lo que los ciudadanos votaron el 02 de junio”.

Si la nulidad se mantiene, se convocaría a elecciones por la presidencia municipal en el mes de diciembre.

