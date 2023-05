Alejandro Armenta, senador de Morena, realizó en días pasados expresiones contras las infancias y adolescencias trans.

El presidente del Senado mencionó que en el reconocimiento de las infancias trans estaba definido: “Los niños, las niñas, tienen el derecho a elegir y decidir sobre su vida cuando son mayores de edad”.

“Antes, cualquier acción, y soy muy claro eh; yo respeto la diversidad, toda, plena, y respeto a la comunidad LGTB, toda, tengo muchos amigos, muchos conocidos, y los respeto, y los apoyo, y los defiendo, pero un niño, hasta los 18 años debe de decidir, y si no puede decidir, no puede ser motivado a ninguna acción que afecte su estado emocional.

“Respeto a la niñez, cuando tienen 18 años y deciden hacer de su vida la que corresponda, eso significa ejercicio pleno de derechos, yo creo que eso implica una responsabilidad. Tenemos que ver el bosque, no irnos por las modas o por las circunstancias, hay que respetar la niñez.

“Quien no respeta a los niños, a las niñas, quien no respeta las plantas, quien no respeta a los animales, no tiene matria, no tiene patria”, expresó Armenta.

Diputadas trans de Morena responden dichos de senador Armenta

Tras las expresiones de Alejandro Armenta, las diputadas trans María Clemente García y Salma Luévano, también de Morena, reaccionaron a los dichos contra las infancias trans.

“NO SOMOS MODA”, dijo la diputada Salma Luévano a Alejandro Armenta, a quien señaló de discriminicación.

“Usted no respeta, usted discrimina, su ignorancia es discurso de odio, su ignorancia mata”, escribió la legisladora en redes sociales.

“Nadie puede pasar por encima de los derechos reconocidos por la Corte y Tratados internacionales (Corte Interamericana de Derechos Humanos) de las infancias Trans”, agregó.

Por su lado, María Clemente García condenó las declaraciones de Armenta y solicitó a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que haga un extrañamiento al senador poblano.

“Quiero hacer un llamado muy enérgico al senador para decirle que las personas trans no somos una moda, y que las infancias trans tampoco son una moda. Cada persona trans que él dice ser su amiga fue un infante trans”, dijo la legisladora en conferencia de prensa al condenar los ataques transfóbicos y exigir una disculpa.

“Lo que sí es una moda, senador Armenta, es querer ser gobernador de Puebla. Y si usted hace estas declaraciones conservadoras, para quedar bien con grupos conservadores de su estado, entonces yo le recomendaría que mejor buscara ser candidato a gobernador de Puebla por el PAN”, agregó.

La diputada García pidió que Armenta repare a las víctimas con dos acciones: “La primera es que se reúna con organizaciones de la sociedad civil, víctimas, familias, expertos del derecho, y padres y madres de infancias trans para tener un diálogo en beneficio de estas personas y sus familias”

La segunda acción que pidió la diputada para Armenta “es tomar un taller de sensibilización, respecto a la identidad y expresión de género”.

Alejandro Armenta se disculpa

Después de sus dichos, el senador Armenta mencionó que en Morena reconocen los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.

“Reconocemos a las personas de la comunidad diversa que se vieron afectados por mis declaraciones. A ellas, a ellos les ofrezco una disculpa.

“Las niñas y los niños tienen derecho a ser nombrados y reconocidos ante la ley como ellos decidan. El reconocimiento de una identidad no afecta a nadie. De ninguna manera permitiremos que su derecho a la identidad de género sea violentado, y les aseguró que como senador, representante de Morena, de todas y de todos, lo atenderemos siempre con apego a la ley.

Armenta lamentó que algunos medios de comunicación “hayan interpretado erróneamente” su postura.