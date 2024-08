Durante la "casi última" sesión de la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados, la legisladora de Morena, Erika Vanessa Del Castillo Ibarra rompió en llanto al dirigirse al pleno mientras hablaba de final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Del Castillo Ibarra hizo un recuento sobre cómo era el proceso para la aprobación de reformas con la que acusó se "malbarataban las empresas de la nación, concesionando minas, mares, carreteras, cárceles. Todo esto con ayuda del Poder Judicial, en especial de la Corte de Justicia, la cual no tiene nada de justa", dijo.

Ante este panorama, cientos de personas han luchado para terminar con el hambre y la pobreza. "En el camino coincidimos con un gran hombre que dijo: 'basta de divisiones y de injusticias'", expresó la legisladora.

Y como un Mesías la única tarea que encargó, para quienes así lo decidieran, era "llevar el mensaje de transformación y liberación de manera voluntaria, casa por casa, corazón por corazón', lo que los llevo a ser tildados de "locos ¿Qué van a ganar?".

"Ganamos dignidad, libertad y una patria que alcance para todos y todas. La historia de nuestro país se escribió con sangre, injusticia, con la vida de muchos. Algo que los conservadores no entenderán por no son sus muertos, sino nuestros, los del pueblo. Es por eso que decidimos hacer esta lucha pacífica", afirmó con la voz entre cortada Del Castillo Ibarra.

Por eso, aseguró que quieren dar la continuidad a una legislatura humanista y que respete los derechos humanos sobre todo con los principios de "no robar, no mentir y no traicionar".

El pueblo mostró en las pasadas elecciones que apoya a Morena. "Pejele a quien le Peje. Desde esta tribuna le decimos a nuestro querido presidente: presidente Andrés Manuel López Obrador, 'Peje' 'Cabecita de algodón', Obrador, 'AMLO', Abuelito, gran hombre, 'presi', amigo del pueblo, te amamos desaforadamente y hasta siempre presidente", finalizó Erika Vanessa Del Castillo.

