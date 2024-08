Al quejarse de la “pésima administración” del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la diputada Patricia Armendáriz, de Morena, pidió abrir más vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

A través de sus redes sociales, la legisladora de Chiapas acusó que llevaba dos horas esperando sus maletas, a pesar de que no había “tanto tráfico de personas ni de vuelos”: “Y luego esa cola donde eliminaron la línea de ‘nada que declarar’ no se justifica”.

“Disfruta la cancelación de Texcoco”, le dijo un usuario de X.

“El hecho de que los aeropuertos antiguos de cdmx no funcionan no tiene nada que ver con que es por que no se construyó Texcoco. Están mal administrados”, respondió la exparticipante de “Shark Tank México”.

“No tiene nada que ver la instalación del AICM, es su ADMINISTRACIÓN. Y todos los usuarios debemos quejarnos hasta que lo mejoren o abran más vuelos en el AIFA. El aeropuerto no estaba lleno. Está mal administrado”, agregó Armendáriz.

“¿Y por qué no se fue al AIFA, doctora?”, se le preguntó.

“No había vuelos en el AIFA hacia y de mi destino a la hora que yo quería. Los tres aeropuertos deben homologar sus servicios al nivel del AIFA”, contestó.

