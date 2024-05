Una serie de audios grabados por el magistrado Alberto Roldán Olvera evidenciarían posibles presiones a jueces por parte del círculo cercano del expresidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para obtener resoluciones judiciales.

Los audios difundidos en el noticiario ‘En Punto’ de Televisa, presuntamente fueron grabados por el magistrado Roldán Olvera, quien en el 2020 se desempeñaba como titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia de amparo, y que recibió el caso de Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la Policía Federal, quien enfrentaba un proceso penal por un presunto fraude de cerca de 2 mil 500 millones de pesos.

El magistrado Alberto Roldán aseguró que fue presionado en los años 2020 y 2021 por Carlos Antonio Alpízar Salazar, quien se desempeñaba como Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), durante el periodo de Arturo Zaldívar, y por el magistrado Constancio Carrasco, para conceder el amparo a Frida Martínez en contra de una posible orden de aprehensión.

Según los audios, se le explicó al juez que el caso se trataba de “un tema trascendental para la institución".

“No te estamos pidiendo que hagas algo indebido, jamás lo haríamos, y jamás te lo pediríamos, simplemente nosotros lo hemos estudiado, lo hemos platicado con el presidente de la SCJN, hemos debatido esto con el presidente, trae muy claro el tema, lo conoce muy bien; inclusive él dijo oye, pudiera ser por acá, o sea, honestamente, como lo está diciendo Constancio y coincide con el presidente. Entonces, no es bajar una línea, por supuesto que no, jamás lo haríamos, está muy claro el tema y que nos ayudaras un poquito a sensibilizar ese tema, de esa manera te lo pido yo encarecidamente. Es un tema trascendental para la institución”, señala el audio atribuido a Alpízar Salazar.

Roldán Olvera fue presionado para acelerar la resolución pero decidió no ceder a las presiones y postergó la resolución, por lo que fue cambiado de inscripción a Morelia, lo que consideró como un castigo.

Zaldívar acusa “golpeteo” de la ministra Norma Piña

El exministro Arturo Zaldívar responsabilizó a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, de filtrar documentos referentes a diversas indagatorias que se realizan en el Consejo de la Judicatura Federal con relación a denuncias anónimas interpuestas en su contra por supuestos actos de corrupción.

En entrevista con Ciro Gomez Leyva, para Radio Fórmula, Zaldívar dijo que “es una clara intencionalidad político electoral, de parte de la ministra Norma Piña que está usando todo el poder del Poder Judicial de la Federación para denostar y para evidenciar investigaciones” violando el proceso.

Sostuvo que no tiene nada que comentar respecto al contenido de estas denuncias debido a que no participó de ellas.

"Yo no tengo ninguna opinión sobre los audios, yo no participo en ellos, no sé ni siquiera si son auténticos o están manipulados, no lo sé”.

Dijo que se tendrían que aclarar por parte de los involucrados y “ojalá le respeten todos sus derechos humanos".

El pasado 9 de abril el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibió una denuncia contra el exministro Arturo Zaldívar y otros exfuncionarios por supuestamente presionar a jueces y magistrados para que cambiaran el sentido de las resoluciones de los casos que llevaban.

El 16 de abril Zaldívar anunció que promovería un juicio político en contra de la ministra Norma Piña por supuesta “intervención en el proceso electoral”, y aseguró que sus colaboradores no se reunieron nunca con jueces ni magistrados para presionarlos o tratar asuntos particulares.





Testimonios obtenidos por N+Focus revelan un esquema con el que se atentaba contra la independencia de jueces y magistrados favoreciendo los intereses del círculo cercano al expresidente de la Suprema Corte. #EnPunto con @Enrique_Acevedo | #DecideInformado pic.twitter.com/wnbctASfRj — NMás (@nmas) May 8, 2024









