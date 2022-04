Luego de que la diputada federal Rocío Alexis Gamiño García votará contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por ello su bancada solicitara formalmente su baja del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la ahora diputada sin partido reiteró su lealtad con México y no con una partido o persona.

Tras ser notificada que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) la expulsó de sus filas por votar contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, la diputada federal Rocío Alexis Gamiño García aseguró que "desde cualquier trinchera seguiré luchando por un México con valor y congruencia”.

A través de su cuenta de Twitter, Gamiño García compartió un hilo en la red social donde explicó que por levantar la voz y no obedecer ciegamente los acuerdos partidistas del Verde Ecologista fue expulsada del instituto político.



En un principio ingenuamente pensé que con mis temas ambientales el partido con el que más coincidía era el partido “Verde Ecologista”.

Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que HE SIDO EXPULSADA del partido.

— Alexis Gamiño (@alexisgaminomx) April 18, 2022