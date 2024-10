La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo desconocer la reunión que sostuvo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Piña, para restablecer el diálogo.

“Me enteré por las redes de esa reunión, no tengo conocimiento de la reunión, no sé qué se trató ahí, fue una decisión del presidente del Senado, no tengo conocimiento”, dijo Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa de este miércoles 9 de octubre en Palacio Nacional.

“Lo que sí es importante que sepa la ciudadanía es que la reforma al Poder Judicial va”, comentó.

Tras reunirse ayer en privado con la presidenta de la SCJN, Fernández Noroña anunció el restablecimiento del diálogo con el Poder Legislativo para lograr un acuerdo de transición con miras a la elección de jueces, magistrados y ministros.

