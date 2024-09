Extitular del desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) e Integrante del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, Sylvia Schmelkes considera que desaparecer la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) sería eliminar el único reducto para poder hacer un trabajo de investigación y de evaluación de la educación en el país.

“Mejoredu tiene cierta independencia técnica. De tal manera que resulta pues, por un lado, un contrapeso al Poder Ejecutivo, pero por otro, una fuente de inspiración para políticas de inspiración, de evidencia, de información para políticas educativas necesarias. Creo que ha hecho muchas cosas muy interesantes que no ha dado a conocer”, dice en charla con EL UNIVERSAL.

Schmelkes, quien es investigadora de la Educación desde 1970 y ha publicado más de 150 trabajos, entre libros y artículos sobre calidad de la educación, educación de adultos y formación en valores y educación intercultural, entre otros temas, asegura que la Comisión Nacional, una institución que sustituyó al INEE, ha producido excelentes investigaciones que se han visto sometidas a la autocensura.

“Mejoredu ha realizado proyectos muy buenos, pero al interior de la institución existe autocensura… no se quiere molestar a la autoridad educativa con algunos de los resultados, entonces se dan a conocer pocas cosas. Al final de este sexenio, están difundiendo muchas de las cosas que provocaron. Y ahí es donde vemos que sí hay capacidad para realizar buenos productos.

“Sería realmente muy lamentable que se cerrara esta oportunidad que tenemos de hacer investigación y evaluaciones más objetivas y más serias, distantes de quien es el autor o el actor principal en materia educativa”, señala.

Schmelkes rechaza la desaparición de organismos autónomos, como Mejoredu, porque argumenta que las instituciones tardan mucho en construirse y en tener una función social, además de que menciona que eliminarlos bajo la bandera del ahorro, no es válido.

“Qué porcentaje puede representar la Comisión Nacional del presupuesto educativo?, probablemente menos de una décima. Entonces, ese no es un argumento valioso. Y, por otro lado, necesitamos instituciones y este gobierno ha actuado en su contra, pese a que se crearon justamente porque existía una necesidad. Defender nuestras instituciones me parece absolutamente fundamental y si están funcionando mal, hay que corregirlas, pero no eliminarlas. Y no creo que resulten onerosos, ese es un argumento falaz”, enfatiza.

—Doctora, ¿qué afectaciones tendrían los estudiantes si desaparece esta institución como pretende el gobierno federal?

—Además de las evaluaciones de estudiantes y de la generación de investigación, Mejoredu se ha enfocado en desarrollar materiales, políticas y lineamientos de formación de docentes en ejercicio, que es absolutamente indispensable. Y si eso deja de existir, va a repercutir en los estudiantes.

El factor cercano a los alumnos y a la calidad de la educación más importante es el docente. Entonces, hay que cuidarlo, hay que formarlo, hay que darle condiciones de trabajo adecuadas, hay que acompañarlo. Nada de esto se está haciendo. Entonces, si el único espacio que lo está haciendo se cierra, eso va a repercutir también en los estudiantes.

La socióloga e investigadora abunda que la Comisión Nacional también se ha enfocado a la evaluación formativa, formativa y diagnóstica que desde su perspectiva, es fundamental en el aprendizaje de los alumnos.

“Es importantísimo que los docentes ejerciten esta evaluación formativa porque eso tiene muchísima repercusión en una educación de calidad, el poder estar retroalimentando a los alumnos de manera continua sobre sus avances y atendiendo de manera oportuna cualquier atraso o rezago. Y eso es lo que permite la evaluación formativa y la diagnóstica, que es la que hace Mejoredu. Si la única institución que lo hace desaparece, pues eso va a repercutir sobre profesores y la calidad de la educación de los estudiantes”, menciona.

—¿Cuál es su opinión de que se pretende trasladar las funciones de esa Comisión a la Secretaría de Educación Pública?

—El problema es que en el caso específico del quehacer de Mejoredu o el INAI o como de varios otros, el asunto es tener la distancia y la objetividad para poder recabar evidencias y poder retroalimentar políticas públicas con independencia. Perder eso es un error muy grave para un gobierno que ha evolucionado hasta haber podido llegar a constituir estas instituciones.

Claramente será juez y parte. Es decir, la educación pública se convierte en juez y parte y muy probablemente. Si Mejoredu ha tenido esta actitud de autocensura sobre sus propias producciones, pues qué no tendrá la SEP respecto de la sociedad en general. Si encuentra problemas de falta de aprendizaje entre los estudiantes en sus propias evaluaciones diagnósticas, ¿cuál sería el comportamiento de la SEP?

Schmelkes dice que antes de que encabezara el extinto INEE, la Secretaría de Educación Pública hacía sus propias evaluaciones, “pero todas se guardaban en un cajón, nunca se dieron a conocer, Cuando surgió el INEE y se le dio autonomía, se acordó que toda investigación y evaluación que realizara se tenía que hacer pública, Justamente, el problema es ese: que cuando una institución es juez y parte, no informa a la sociedad de las cosas que no le son favorables.