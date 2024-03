La Embajada de Rusia en México informó ayer que su ciudadana, identificada como María “R”, quien fue secuestrada el pasado jueves, ya fue liberada.

De acuerdo con información revelada a través de sus redes sociales, la embajada rusa explicó que su liberación se dio sin pagar el rescate (de miles de dólares) exigido por sus secuestradores.

La extranjera de 23 años viajó en un vehículo de Monterrey a la ciudad de Reynosa, acompañada de sus conocidos mexicanos y en el transcurso de la noche envió un mensaje a su esposo alertando que eran perseguidos por un cártel.

En otro mensaje le solicitó una transferencia de miles de dólares a una tarjeta, quedando pendiente el número. Los atacantes se llevaron a la mujer y la camioneta.

La vocería de Seguridad de Tamaulipas se limitó a señalar que derivado del trabajo coordinado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado, aproximadamente a las 23:00 horas del 16 de marzo fue rescatada.

Destacó que María “R” estaba en buenas condiciones de salud y que las autoridades realizaron las diligencias correspondientes.

Fuentes consultadas por EL UNIVERSAL refieren que la extranjera fue rescatada en una vivienda; posteriormente rindió una breve declaración en la Comisaría de Reynosa porque no habla español y fue trasladada al Instituto Nacional de Migración (INM).

La embajada agradeció a la policía, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a otros servicios por su colaboración en la liberación de María “R”.

Del 1 de enero de 2019 al 17 de marzo de 2024 han desaparecido 4 mil 11 extranjeros de 56 países. El país con el mayor número de desaparecidos es Honduras, con 268; Estados Unidos, con 258; Guatemala, con 226; Colombia, con 209; Venezuela, con 150, y Cuba, con 141.

Rusia reporta 10 desaparecidos y ocupa el lugar número 13, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Martín Íñiguez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, considera que en el tema de secuestro y desapariciones hay dos tipos de extranjeros.

“Hay que entender que tenemos al extranjero que quiere cru- zar por el territorio nacional, básicamente viene de Centroamérica, Venezuela, Haití… Estas regiones que son expulsoras tradicionales de migrantes y se han venido incorporando nuevos países, que son los más vulnerables.

“Luego vienen los extranjeros VIP, de países sobre todo europeos, norteamericanos, canadienses que vienen de vacaciones como turistas, intercambio académico, es decir, su situación es muy diferente a aquellos que están cruzando por México, intentando llegar a Estados Unidos”, advierte.

Fuente: Segob

El también profesor de la Universidad Iberoamericana expresa que, en el caso de la ciudadana rusa, los secuestradores no son tontos, saben que no les conviene ocasionar un conflicto internacional y prefirieron liberarla. “No es la primera vez que liberan a algún extranjero, pero son de nacionalidades muy específicas… normalmente no se meten con extranjeros VIP, a menos de que se lleguen a equivocar como pasó con los estadounidenses afrodescendientes en Matamoros, Tamaulipas, que los confundieron como parte de otro cártel”, precisa.

El internacionalista Eduardo Rosales comenta que Reynosa, donde fue secuestrada la ciudadana rusa, es tierra de nadie y con la llegada a la gubernatura del morenista Américo Villarreal Anata, el narcotráfico se apoderó de la ciudad para el trasiego de droga, armas y traficantes de personas o polleros.

“El gobierno de México intervino para la liberación de esa dama por la buena relación que la 4T tiene con Moscú. No sabemos qué se ofreció a cambio, pero lo importante es que fue puesta en libertad sin pago de rescate”, detalla el analista de temas internacionales.

Asevera que al gobierno le urgía la liberación por la imagen de la 4T, y añade que el gobernador, que es de Morena y por la cercanía de las elecciones, no podía dejar que este asunto se le fuera de las manos.

“El tema es que no es la única extranjera secuestrada en la zona… Un caso relativamente reciente fue el de cuatro ciudadanos estadounidenses”, insistió.

“Aquí cobra relevancia lo dicho por el jefe del Comando Sur estadounidense, que señaló que más de 30% del territorio mexicano está dominado por la delincuencia organizada, incluido el narco. Terrible la situación de la seguridad en nuestro país”, subrayó.

