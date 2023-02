Defiende Monreal a senadora Rocío Abreu; "es honesta y le tengo mucha confianza", afirma

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena, defendió a su compañera de bancada, la senadora Rocío Abreu, después de que apareció en un video recibiendo en dos ocasiones distintas fajos de dinero en supuestas oficinas del gobierno de Campeche.

En entrevista, aunque dijo no tener la información completa sobre este nuevo video escándalo, aseguró tener mucha confianza en la senadora campechana.

“La he visto siempre actuar con mucha honestidad y rectitud en cuatro años, no voy a cambiar mi opinión. Ella tendrá que comentar, pero la senadora Rocío Abreu ha sido una excelente senadora y no se qué pasó”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política no quiso profundizar sobre las imágenes divulgadas en un noticiario de televisión, donde se ve a la senadora por Campeche en dos momentos diferentes recibir fajos de dinero.

“No, no tengo opinión, le deseo que se aclare todo”, dijo.

Declinó opinar sobre Fernando Toledo, secretario de Gobierno y Raúl Pozos Lanz, secretario de Educación de Campeche, a quienes también grabaron recibiendo fajos de billetes.

“Sobre el tema otro no quisiera involucrarme y, lo que se debe es aclarar. Deseo se resuelva y aclare bien ante la opinión pública lo que está sucediendo”, apuntó.

El senador Ricardo Monreal dijo que no ha hablado con la senadora Abreu, a quien no ve desde la semana pasada, pero reiteró que le tiene “mucha confianza”.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

