"Dedazo” está extinto, dice Ebrard y pide transparencia en encuestas presidenciales

Desde Acapulco, Guerrero, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya extinguió el “dedazo”, por lo que sostuvo que el pueblo decidirá al abanderado de la 4T a la presidencia en 2024.

“Ya dijo el presidente López Obrador que se extinga el ‘tapado’, que era un animal que ya se decretó su extinción. Si se extingue el tapado, se extingue el dedazo, van de la mano”, señaló en conferencia de prensa.

El secretario de Relaciones Exteriores recordó que en 2011, le propuso a López Obrador hacer una encuesta para definir al candidato de la elección presidencial.

Al respecto, detalló que ambos acordaron cinco preguntas y se llevó a cabo por empresas encuestadoras elegidas por cada uno.



Por ello, enfatizó que van a pedirle a Morena que la encuesta para elegir al candidato sea pública, verificable y transparente para garantizar que el pueblo decida.

El canciller acudió a la presentación de un proyecto respaldado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para el tratamiento de aguas residuales en el municipio.

Al ser cuestionado sobre la tutela preventiva impuesta contra funcionarios por participar en mítines de Morena, el canciller consideró que están en su derecho de participar en estos eventos.

“En Coahuila no fui por culpa del Covid, pero en esencia son eventos a los que considero que tienes derecho a participar porque no tienen que ver propiamente con la campaña del 23 y 24. ¿No puedo ir a ningún evento de mi partido si me invitan? La ley no dice eso”, manifestó.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

rcr