Para coordinar esfuerzos y capacidades, a fin de llevar a cabo actividades encaminadas a la promoción, protección y difusión de los derechos humanos de las personas que intervendrán en la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Partners of the Americas, firmaron un memorando de entendimiento que estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2025.

Ambos organizamos se comprometieron a realizar diversas actividades de capacitación y sensibilización de derechos humanos y perspectiva de género, dirigidas a la sociedad en general, a personas servidoras públicas, trabajadoras, empleadoras, migrantes, defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos y comunidades indígenas o afrodescendientes, al igual que asociaciones de la sociedad civil.

La titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, resaltó que la firma de este memorando renueva el compromiso recíproco de colaborar en un ámbito que, si bien no es novedoso, en los últimos años ha visibilizado la necesidad de incorporar el enfoque de derechos humanos, como lo son los eventos deportivos masivos, toda vez que involucran la participación de actores públicos, privados y sociales en los que se enlazan las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y la responsabilidad de las empresas en ese ámbito.

Lee también Clouthier deslinda a Sheinbaum de caso contra Jalife: "increíble que quieran inculpar a quien no le compete"

Consideró, además, que la observancia del actuar de ambos actores, Estado y empresas, por un organismo como la CNDH, resulta fundamental y se refuerza con las sinergias que se construyen con organizaciones como Partners. Asimismo, recordó que es tan necesario y apremiante afianzar el enfoque derechos humanos y contribuir a la reducción de los riesgos detectados en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que Partners of the Americas impulsó el proyecto México Unido 2026 para fortalecer la capacidad del país para identificar, prevenir y mitigar los impactos de estos eventos respecto de los derechos humanos de todas las personas.

Igualmente, aprovechó la ocasión para recordar la importancia que tiene para las mujeres profesionales del futbol, que puedan acceder a una igualdad salarial con respecto a sus pares varones, y se refirió a las dos iniciativas legislativas que se encuentran en las Cámaras de Diputados y Senadores, las cuales buscan reducir esta brecha salarial con la finalidad de acceder a condiciones de igualdad, algo que -aseguró- no es optativo ni debe estar sujeto a cálculos económicos.

Por su parte, el director para México de Partners of the Americas, Alonso González Villalobos, resaltó la importancia de defender y promover el derecho al desarrollo, ya que se trata, dijo, de un derecho sustantivo y adjetivo, toda vez que todas las personas tenemos el derecho a potenciar nuestras capacidades o a realizar nuestras potencialidades, además de que éste permite el desarrollo de otros derechos fundamentales como la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad, la salud, entre otros. Asimismo, recordó que Partners of the Americas es un organismo que se encarga de promover el desarrollo y que, desde los años 60, ha abrazado iniciativas que pretenden acompañar los esfuerzos locales con el propósito de que el desarrollo sea una realidad.

Recordó que desde 2020, Partners implementa este programa que tiene el propósito de hacer que la Copa del Mundo sea un motivo de celebración para todas las personas y no sólo motivo de crecimiento económico y de diversión sólo para algunos. Y para que los objetivos del programa México Unido 2026 puedan cumplirse, consideró esencial realizar alianzas con instituciones de la envergadura y el renombre que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo cual, estimó que es motivo de alegría y gratitud que la CNDH haya depositado su confianza en Partners para crear esta alianza.

Resaltó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 es una excusa para promover una causa subyacente de mucho mayor valor como lo es la responsabilidad en materia de derechos humanos de las empresas, deportivas o de cualquier índole, por lo que aseguró que es de lo más pertinente el que una causa tan popular como el futbol, permita promover el desarrollo de las personas de manera sostenida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/rmlgv

















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc