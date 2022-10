Controversia en México por Glonass

El Acuerdo de Cooperación sobre Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos no ha entrado en vigor, pero ya generó controversia entre los gobiernos de México y Rusia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió ayer un comunicado para recordar que el acuerdo fue firmado el pasado 28 de septiembre. El objetivo es establecer y desarrollar “una cooperación equitativa y mutuamente benéfica entre las partes, en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre y la aplicación práctica del equipo espacial y de las tecnologías espaciales para fines pacíficos”.

Sin embargo, dado que el viernes la agencia oficial de noticias rusa Sputnik afirmara que el acuerdo “prevé la instalación en México de estaciones del sistema ruso de navegación por satélite Glonass y de sistemas óptico-electrónicos para prevenir situaciones de peligro en el espacio cercano a la Tierra”, SRE aclaró que el acuerdo ni ha entrado en vigor, ni contempla Glonass.

“Es necesario el visto bueno del Consejo de la Federación Rusa [Cámara Alta]; la firma del presidente de Rusia; y finalmente su publicación oficial. En el caso de México, aún no ha sido enviado al Senado para su análisis, y en su caso, ratificación”, aseveró”. El presidente ruso, Vladimir Putin, ya ratificó el acuerdo y el documento fue publicado el viernes en el portal de información jurídica del gobierno ruso.

La Cancillería también dijo que el documento suscrito “no contempla” acciones relacionadas con el sistema Glonass “ni existe previsión de que pudiera ser incluido en un futuro cercano”.

Señaló que este acuerdo se suma a otros suscritos con otras agencias espaciales de países como Argentina, Estados Unidos, Hungría, Italia, Ucrania y Venezuela, además de que están en proceso de negociación acuerdos con Japón, China y la Agencia Espacial Europea. El problema es que, desde el miércoles, la Embajada de Rusia en México posteó en Facebook que “el acuerdo prevé, entre otras cosas, la posible instalación de estaciones #GLONASS en territorio mexicano”, algo que “sólo puede hacerse si ambas partes celebran un acuerdo complementario”.

Por la noche, el canciller Marcelo Ebrard tuiteó un comunicado del doctor Salvador Landeros, director de la Agencia Espacial Mexicana, informando “que no se instalará el sistema satelital Glonass en México. El Acuerdo Marco de referencia no lo menciona ni lo incluye y no está previsto instalarlo en nuestro país”.

¿Por qué la polémica?

Landeros firmó en septiembre el acuerdo con el vicedirector general de la Corporación Estatal Espacial Roscosmos, Sergey Valentinovich Saveliev. Es precisamente esta agencia la que está detrás de Glonass. En 2017, Nicaragua se sumó a los países donde se ha instalado este sistema de geolocalización (hoy son 24). Frente a la Embajada de Estados Unidos. El objetivo oficial es que sirviera para la prevención de desastres, e incluso, el combate al narcotráfico. Pero el secretismo con que se construyó levantó sospechas. El nicaragüense Roberto Samcam, mayor en retiro, afirmó que Glonass “está obviamente dirigida al espionaje y la vigilancia”.

En Brasil operan otras cuatro estaciones Glonass y Rusia busca acuerdos con Venezuela, Paraguay y otros países.

La polémica alrededor de Glonass se produce a unos meses de que el Comando Norte de Estados Unidos advirtiera que en México operan más espías rusos que en cualquier otra parte del mundo. Y en medio del escándalo por presunto espionaje perpetrado desde la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), alegato rechazado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.