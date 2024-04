Luis Osvaldo Peralta Rivera, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), denunció que en la administración de Lorenzo Córdova Vianello, el órgano a su cargo detectó irregularidades por más de 400 millones de pesos.

Durante una reunión con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el contralor advirtió que por lo anterior existen diversas denuncias en curso, contra “los más altos funcionarios”.

“Hay denuncias en curso, no puedo dar detalles por el sigilo de la investigación, lo que sí les puedo decir es que si derivado de las investigaciones y del desarrollo del procedimiento y de su garantía de audiencia, se encontrara que efectivamente hay responsabilidad administrativa para servidores públicos que aún estuvieran trabajando en el Instituto, pues pudiera llegar a la destitución directa y la inhabilitación, son las sanciones que marca la ley”, expuso.

Aclaró que en el caso de los servidores públicos del INE que ya no están en funciones, como sería el caso de excomisionados, “ya no podemos más que amonestar para efectos de registro, ya no podemos destituir”.

Las investigaciones, explicó, se derivan de una “memoria”, que el INE mandó a realizar al concluir la gestión del anterior presidente del INE, Córdova Vianello.

Al respecto, Pablo Angulo (PRI), puntualizó que se trató de una memoria del trabajo del expresidente del órgano electoral: “Hizo una memoria de todo su trabajo por 11 millones de pesos lo que no solo demuestra opacidad a quienes contrató sino también que era un gasto innecesario”.

El diputado priista puntualizó que además de la memoria por 11 millones, en la reunión con el contralor también se habló de otras irregularidades que en su conjunto suman 400 millones de pesos.

“En un aproximado se estiman 400 millones de pesos de la gestión anterior del INE que no solo no está transparente y opaco sino que ya se está resolviendo en los tribunales respectivos. Las sanciones respectivas en los tribunales pueden ser inhabilitaciones definitivas de los funcionarios hasta por 10 años, lo que es una sanción administrativa grave, y también tenemos conocimiento que el contralor ha presentado denuncias contra ex funcionarios del INE, aunque no sabemos contra quienes porque se mantiene el tema de la secrecía, pero sí habló de los más altos funcionarios del Instituto Nacional electoral”, expresó.

Peralta Rivera, también destacó un ahorro por más de 245 millones en la administración anterior del INE, luego de detectar licitaciones opacas por las que pretendían arrendar más de mil vehículos por un monto que superaba los 500 millones.

“Se recomendó una medida de compra y renta que dio más beneficios y el gasto bajó de más de 500 millones a 243 millones de pesos”, detalló.

De igual forma, señaló la construcción de un edificio del INE en zacatecas, en el que se detectaron daños al erario por más de 16 millones de pesos, pues la obra se encontró con filtraciones, desplomes, disgregación de concreto, perfiles de aluminio oxidados, y fallas en el funcionamiento de su planta de tratamiento de agua.

Adicionalmente informó que el OIC del INE ha recibido 2 mil 407 internas de las cuales, 556 se fueron a investigación. De igual forma, puntualizó que se contabilizan 89 juicios, de los cuales 60 son amparos indirectos, 21 son juicios de nulidad, 4 recursos de revisión, 3 amparos directos, y uno juicio electoral.





































