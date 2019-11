Continúa estudios gracias a beca local

Hace cinco años, Aylin estuvo en riesgo de dejar de estudiar por problemas económicos, estaba a punto de concluir la primaria; pensó que su sueño de ser enfermera se había terminado; sin embargo, entró al programa Metrum, en el municipio de Naucalpan, el cual apoya a niños que están en riesgo de dejar la escuela o que tuvieron que dejarla por algún factor.

Hoy Aylin está a punto de concluir la licenciatura, pero el proceso no fue fácil, ya que desde que tenía ocho años empezó a trabajar con sus papás vendiendo pan para conseguir más dinero y así poder cubrir los gastos que implicaba su educación.

“Los apoyaba [a sus papás] vendiendo el pan porque nos hacía falta dinero para los útiles escolares o para los uniformes y lo que pedían en la primaria. Era difícil para ellos pagar todo eso, a mí me preocupa al ver su desesperación y que no teníamos dinero.

“Desde que era niña tenía la ilusión de trabajar en una rama de la medicina, al principio creía que quería ser doctora, pero yo me veía más atendiendo a las personas, procurándolas y sí me llegué a poner triste al pensar que quizá no llegaría a lograrlo”, comenta.

Afortunadamente para la joven, tenían a una conocida que trabaja en el DIF y sabía del programa Metrum; fue ella quien al ver lo difícil que era para su familia el sustento económico los alentó a aplicar para la beca. En un principio fue un proceso complicado, porque había un poquito de desconfianza, pero al ver que iban pasando los filtros se esfumaron sus dudas, porque sí le ayudaron.

“Cuando entré a la beca lo primero que me dijeron es que ya no iba a trabajar y me pareció bien, porque ya sólo tenía que preocuparme por estudiar y aprender, que era lo que me gustaba, también porque ya iba a tener con qué comprar mis uniformes, útiles, zapatos, materiales que me iban pidiendo”, dijo.

Para Aylin recibir este apoyo económico le cambió la vida, porque su desempeño escolar subió al no sentirse preocupada por el dinero que sus papás tenían que gastar en ella

“Si no hubiera estado en Medium mi formación académica hubiera sido diferente, porque pese a que no estaba en mucho riesgo o al menos yo lo considero así, me hubiera sido muy difícil comprar útiles o los pasajes, por lo costosos que son acá [en Naucalpan], sí me hubieran afectado y quizá hubiera tenido que trabajar para seguir estudiando”, sostuvo.

Al respecto, dijo que ella no tenía problema en tener que trabajar y estudiar para salir adelante y buscar un mejor futuro, pero considera que hay muchos que juzgan mal a quienes son parte de programas como Medium.

“Cuando las personas juzgan a otros por recibir este tipo de becas me parece injusto, porque nosotros estamos trabajando para poder tener no sólo un trabajo, sino uno más estable, mejor pagado o al menos eso esperaríamos, yo creo que la política y el gobierno deberían apoyar”, comentó

Aylin está a dos años de graduarse como enfermera y piensa que los programas de apoyo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está implementando van a funcionar, pero no de inmediato, ya que la educación tiene resultados a mediano plazo.