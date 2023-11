Al resolver una contradicción de criterios, el pleno regional Centro-Norte del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, determinó que los jueces federales son los únicos competentes para autorizar que se sustraiga información de un teléfono celular.

Lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, 51, 52 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

A través de una tarjeta informativa, el CJF señaló que los datos conservados en los equipos de comunicación móvil se encuentran dentro del ámbito de protección del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, consagrado en el artículo 16 constitucional.

"Por tanto, la entrega de datos a la autoridad investigadora, al implicar una restricción a ese derecho humano, no puede deslindarse de la protección establecida en el artículo constitucional; de ahí que para que surta efectos la obligación de su entrega, es indispensable la existencia de una autorización judicial federal", precisó.

Señaló que el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales , que dispone que la solicitud de entrega de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones, al Procurador o al servidor público en quien se delegue la facultad, “podrá solicitarla al Juez de Control del fuero correspondiente".

Lo que no implica que la autorización pueda otorgarse por un juez del fuero común, como por uno del fuero federal, pues, puntualizó, de una interpretación sistemática de los artículos referidos se concluye que la autorización de entrega de datos conservados, es competencia federal.

The New York Times responde a Ernestina Godoy: “Su información no desmiente nuestro reporte”

El diario estadounidense The New York Times respondió hoy a la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, en el caso del supuesto espionaje desde la fiscalía a figuras políticas, y destacó que la información proporcionada por su oficina no desmiente el reportaje publicado por el medio.

“Tres reporteros de The New York Times investigaron para el reportaje durante meses, durante los cuales entrevistaron varias fuentes y confirmaron de manera independiente toda la información que publicamos, con documentos emitidos directamente por juzgados en Ciudad de México”, señaló el rotativo.

“A lo largo de este proceso, buscamos comentarios de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y de su oficina, quienes no ofrecieron información convincente para desmentir nuestro trabajo, que también incluyó las conclusiones de una jueza federal”.

El pasado 9 de noviembre, el Times publicó un reportaje en el que señaló que la fiscalía a cargo de Godoy exigió a Telcel registros telefónicos de figuras políticas como el aspirante a jefe de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, la senadora Lilly Téllez, entre otros. El medio subrayó que Telcel entregó los registros, exigidos bajo el argumento de que eran parte de una investigación de secuestro.

La compañía telefónica también afirmó que nunca recibió una orden de un juez federal para ninguno de los registros telefónicos solicitados. El Times obtuvo información a partir de expedientes judiciales que revisó, relacionados con una demanda que el propio Taboada presentó cuando se le informó que había sido blanco de espionaje.

