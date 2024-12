Confirman dron con artefacto explosivo en estallido de Sinaloa; pegó a tanque de gasolina y explotó, afirma gobierno federal

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la explosión que se registró la madrugada de este martes en Culiacán, Sinaloa, se trató de un dron que contenía un artefacto explosivo.

Por eso cuando pegó en el tanque de gasolina explotó.

El estallido ocurrió en la comunidad de Limita de Itaje alrededor de las 3:20 de la mañana, seguido por detonaciones de armas de fuego y posteriormente el avistamiento de columnas de humo.

Explosión en Culiacán

Luego de que la madrugada de este martes se registró una intensa explosión en la parte oriente de Culiacán, Sinaloa, donde se encontró una camioneta Pick Up totalmente calcinada, las versiones de las autoridades sobre lo que pudo haber ocasionado dicha detonación han sido contradictorias.

Ocurrió en la comunidad Limita de Itaje alrededor de las 3:20 de la mañana, seguido por detonaciones de armas de fuego y posteriormente el avistamiento de columnas de humo. Al interior de la camioneta Pick Up se localizó un fusil Barrett-50, púas de acero para ponchar llantas, y en las inmediaciones, restos de un dron.

Equipos de emergencias y peritos arribaron al lugar, donde los vecinos declararon que se despertaron al escuchar detonaciones de arma de fuego y posteriormente sintieron una fuerte vibración ocasionada por una intensa explosión.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, durante conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional descartó que se hayan tratado de “coches bomba” y dijo que fue una explosión de un dron y no hubo lesionados.

“No ha sido un coche bomba, al parecer es un artefacto como un tipo dron. Sí hay un vehículo incendiado no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es municipio de Culiacán pero es un ejido a las afueras, no se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba”, explicó.

Más tarde, en conferencia de prensa, el secretario de Seguridad en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, desestimó las declaraciones de García Harfuch y aseguró que todo indica que la explosión fue causada por un incendio en el tanque de gasolina del vehículo.

Además, el secretario detalló que se descarta la posibilidad de un coche bomba debido a las características del daño que sufrió en la unidad que fue encontrada totalmente calcinada.

Por el contrario, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, contradijo la versión de su secretario de Seguridad estatal, diciendo que la explosión de la camioneta Pick Up se produjo con un petardo con mecha operado por un dron, de acuerdo al dictamen de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal.

Rocha Moya agregó que este hecho ocurrido en la madrugada, fue revisado y verificado por especialistas en la materia, con lo que se dedujo que se trató del uso de un petardo elaborado con pólvora y mecha que se operó a través de un dron.

*Con información de Nataly Romero y Javier Cabrera Martínez

