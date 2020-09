“Conagua incumplió tratado de agua con EU”: Javier Corral

El problema de la entrega del agua a Estados Unidos se está resolviendo, afirma Javier Corral, gobernador del Estado de Chihuahua, quien en entrevista con EL UNIVERSAL asegura que este 24 de octubre vamos a terminar entregando cerca de 915 millones de metros cúbicos de agua”.

“El Tratado de México con Estados Unidos de 1944 establece la entrega quinquenal de agua a Estados Unidos por 2,158 millones de metros cúbicos de agua, a través de los ríos Colorado, Conchos y … Por su parte, Estados Unidos entrega a México anualmente el monto acordado de agua del río Colorado, el más caudaloso. Si México no hace la entrega quinquenal que le corresponde puede hacerlo el siguiente quinquenio pero nunca dos veces consecutivas, porque podría haber una revisión un Tratado que es benéfico para México que ha colaborado siempre para su cumplimiento durante 76 años. El problema ahora es que México se colocó en falta al haber dejado de pagar en el quinquenio anterior habiendo tenido nuestro país más de 1,300 millones de metros cúbicos de agua en las presas internacionales” sostiene.

El mandatario estatal considera que fue error, una grave omisión de funcionarios de la Conagua, ya los corrieron, lo que hizo que se generara una presión extraordinaria sobre México, que deberá pagar a EU el agua de dos quinquenios.

“Buscando una solución nos comprometimos a apoyar, uno, que se afectara por parte de Chihuahua lo que correspondía al Tratado y, dos, sin afectar los intereses de los agricultores de Chihuahua, no sólo considerando ciclo agrícola sino también el siguiente ciclo que diagnosticó Conagua con un escenario de sequía extrema. Lo que ha habido es una desinformación sobre las aportaciones que Chihuahua ha hecho porque si hemos cumplido con el compromiso de colaborar a que México pague. Nosotros habíamos hecho un cálculo de que se podían extraer 117 millones de metros cúbicos de agua por trasvases y que otros 200 millones de metros cúbicos podrían salir de los escurrimientos naturales.

Entonces, todo eso se iba a destinarse al pago”.

Advierte el Gobernador que es importante reconocer que Chihuahua tuvo una situación difícil: la precipitación pluvial acumulada este año son 198 milímetros. O sea prácticamente no nos llovió nada, de hecho en el periodo de lluvias que va de mediados de julio a octubre, solo llovió tres o cuatro días.

“Te voy a dar un dato muy significativo que genera claridad sobre este tema el año pasado, en 2019 el acumulado de precipitación pluvial en el Estado de Chihuahua fue de 470 milímetros en el 2018 491 en el 2017 de 454, en 2016 513 milímetros. Hoy a Chihuahua solo le han llovido 198 milímetros, son datos de Conagua hasta agosto de este año”, comenta.

Entonces, Chihuahua no puede vaciar sus presas, no puede pagar el Tratado, sólo Chihuahua. Ahí lo que propusimos es que el gobierno federal echara mano de los almacenamientos que tiene tanto en la Presa Internacional como en otras presas que es finalmente lo que van a hacer. Nada mas que querían que Chihuahua pagara todo lo que se debe del Tratado, lo que era un abuso, una arbitrariedad. Y como se empecinaron en eso ahora nos están echando la caballería encima, primero deslegitimaron la movilización de agricultores en torno al agua, indica.

Javier Corral menciona que la situación de los agricultores es muy importante, estamos hablando de una cuenca en la que hay alrededor de 15 municipios del Estado y no sólo eso, el Presidente pretende reducir la disputa por el agua a un asunto de potentados, de terratenientes, de acaparadores de agua.

“No, en estos distritos de riego hay cerca de 12 mil productores, el 60 por ciento son ejidatarios y el otro 40 por ciento son pequeños propietarios. La superficie promedio de riego de la Cuenca del Río Conchos es de no más de 5 hectáreas, pero el Presidente por los cuatro o cinco ejemplos de productores que tienen extensiones mayores, infiere que se trata de disputas de potentados o de acaparadores. Advierte, y luego pretende simple y sencillamente reducir el cultivo en Chihuahua a nogales y alfalfa, pero ahí en esa región se siembra chile, maíz forrajero, cebolla, algodón, se siembra cacahuate, sandía, melón, se siembra sorgo, hortalizas y también nogales y alfalfa. Quiero decirte que esa es una región muy productiva, contribuye, paradójicamente , con la mitad de toda la producción agrícola del Estado en sistemas de riego”.

Advierte el Gobernador que pretender generalizar el tema de unos cuantos es un error. “Y de hecho es lo que siempre ha querido el Presidente, cuando habla de la lucha con los acaparadores del agua, no descarto que existan esos intereses, no lo hemos descartado, nosotros mismos lo hemos señalado, como intereses de quienes están utilizando el robo del agua. Pero al Presidente se le olvida que es la Conagua que no ha hecho nada para evitar ese desorden, esos aprovechamientos irregulares. En dos años no han ejercido una sola acción legal en contra ninguno de los que denuncian. A ver, teniendo los datos ellos con superficies, nombres, por qué nunca los han sancionado o por qué nunca los han sometido a un procedimient0. Ahí están las principales contradicciones. Y luego los números como en muchos otros temas, respecto al agua el Presidente también tiene otros datos, diferentes a los de Conagua y de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). Nosotros estamos entregando al final, este 24 de octubre, cerca de 915 millones de metros cúbicos, Enriqueta”.

Los ríos tributarios para el pago de la asignación de agua a Estados Unidos, son el Conchos en Chihuahua, los ríos San Diego, San Rodrigo y Escondido en Coahuila y el río Salado en Tamaulipas.

El Gobernador Javier Corral nos proporciona cifras importantes de la CILA: Chihuahua habría aportado al río Bravo 863 metros cúbicos de agua para el 24 de octubre fecha del vencimiento del Tratado. Pero al ritmo que va el flujo de 1.7 millones de metros cúbicos por día, la aportación va a llegar a 915 millones de metros cúbicos. Un equivalente aproximado a 42.4% del agua que se debe entregar en esa fecha límite a Estados Unidos.

Significa que ésto no sólo está en vías de solución sino que hay un avance muy importante, en lo que corresponde a Chihuahua, en relación con el Tratado de 1944, entonces no hay un conflicto inminente que es una de las cuestiones que se está señalando. Éstas son las aportaciones, como ya dijimos de Chihuahua por el río Conchos. También las habría de otros ríos tributarios: San Diego, San Rodrigo, Escondido en Coahuila y Salado en Tamaulipas, reitera Corral.

Al referirse a las tensiones que provocó entre los agricultores la presencia de militares en la presa La Boquilla, el Gobernador Corral pregunta: ¿cuántas presas en México tienes conocimiento de que las resguarde el Ejército o la Guardia Nacional? Responde: creo que sólo en Chihuahua. En la historia de este Estado nunca los militares se habían encargado de vigilar las presas, controlando las válvulas para el desfogue. El tema de militarizar el conflicto del agua es lo que introdujo una tensión inusitada, tú lo sabes, se están militarizando muchas cosas en México, y la presencia de la Guardia Nacional en las presas aumentó la tensión. “Desafortunadamente el Presidente siempre ha visto el tema como un asunto de seguridad. Repito, con la Guardia nacional sólo tengo reconocimiento y respeto por su labor.”

Pusieron a negociar al Subsecretario Mejía Berdeja, quien más ha contribuido a la tensión social, ha pretendido incluso vincular a los agricultores con la delincuencia organizada, lo que generó tensiones adicionales, advierte el gobernador Corral. “Correspondería a Conagua y a la CILA negociar.”

Ubicamos los hechos como son en el caso incluso del asesinato de una mujer por elementos de la GN, que desde el principio está siendo investigado por la Fiscalía de Chihuahua que pasará toda la información a la Fiscalía General, ya que es un asunto de su competencia, refiere.

Nunca han querido negociar con los agricultores porque tomaron una decisión desde el principio del conflicto. Lo que pretendía el Presidente es que nosotros nos encargáramos de todo y que respondiéramos por los agricultores y por los ejidatarios. Nos trataron de derivar el problema solo a nosotros sin apoyo documental alguno aún así Chihuahua va a terminar aportando mucho más agua de lo que nos habíamos comprometido.

Esto se convirtió en un problema político. La movilización de la gente para proteger la apertura de las válvulas causó preocupación. Se está magnificando que México va a tener un problema con EU. El Tratado ya se va a cumplir en tiempo y forma. Faltan 300 millones de metros cúbicos por extraer más lo que tienen en las presas: entre la Falcón y la Amistad y otros pocos más, con eso ya se va a pagar el agua : se va a lograr, señala el mandatario chihuahuense.

“Son miles de productores que dependen del riego, y tienen auténticas preocupaciones, son sus ingresos, el de sus familias. Hay en el gobierno una incapacidad de diálogo. Se les está olvidando el pueblo de Chihuahua. El movimiento ha tenido expresiones radicales cuando el Presidente salió a tratar de vincular a los agricultores con el crimen organizado y cuando Mejía Berdeja empezó a hablar de que había una campaña contra la Guardia Nacional. Falso. Claro que hubo grupos radicales que aprovechando esa narrativa generaron un ambiente de mayor tensión, tomaron incluso casetas, bloquearon carreteras. El Estado de Chihuahua ha sido el más afectado. Esas expresiones radicales son las que dan pie al Presidente para decir ahí están los que están luchando por el agua”.

Detalla que por lo que sucedió en Delicias, quema de archivos del Registro Civil, hemos abierto carpetas de investigación para deslindar responsabilidades de los desmanes, la Fiscalía está actuando, se han abierto carpetas, va tras varios de los responsables de los desmanes. “Pero no se puede terminar descalificando una genuina y legítima preocupación de los productores expresada en términos pacíficos”.

“En este conflicto hay políticos de todos los partidos y hay que entender esta región. Hay una falta de conocimiento de la región de agricultores, muchos de los alcaldes, de los síndicos, de los regidores, de los diputados son agricultores, es su fuente de trabajo permanente y principal, es una cuenca de la que dependen cerca de 12 mil concesionarios de agua de riego, destacan personalidades que son también agricultores, son los menos”.

La verdad, explica, es que intervienen actores de muy diversas filiaciones, por ejemplo en Presidente Municipal de Rosales que es de Morena, es uno de los presidentes del módulo de riego del Distrito 05 y es uno de los principales líderes del movimiento y que se ha mantenido en los cauces pacíficos.

“La reunión que hubo de Gobernación se montó solamente para generar un espectáculo dando la impresión de que estaban dialogando y que lo tomaban como la vía para resolver el conflicto, mandaron traer a alcaldes priistas del Estado pero de la zona de temporal. A ninguno de los alcaldes de la zona de las cuencas los convocaron, ni a los del PRI. Fue un montaje para que pareciera que se negociaba. Lo de esta mañana fue una ruindad, están dispuesto a todo y además de eso te presenta la información de una manera muy sesgada y luego llegan a contar de los periódicos quienes los critican y quienes no. El mensaje es brutal, intimidatorio”.

Y sí, siguen tomadas las vías del tren… La Guardia Nacional no quiere entrar, a pesar de que esas vías son competencia de la Federación. Lo hemos propuesto una y otra vez, pero dicen que eso no lo autoriza el Presidente de la República.

Convencido, dice que no se puede descalificar la protesta que ha hecho la mayoría de los productores. Hubo políticos de todos los partidos. Alcaldes síndicos, diputados, son agricultores, es una cuenca con cerca de 12 mil agricultores de agua de riego. Lo que se ha dicho es que este es un tema de política electoral, ¡falso! Hay gente de distintos partidos de todos los partidos incluido el del Presidente.