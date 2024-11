¿Con o sin mampara? Debaten senadores por 90 minutos; retrasan votación para elegir titular de CNDH

El Pleno del Senado de la República dedicó casi hora y media en discutir si procedía o no utilizar una mampara en la votación para elegir a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2024-2029, lo que retrasó la discusión y votación de la terna de candidatas finalistas.

Luego de que en días pasados al menos diez senadores de Morena habían declarado públicamente que no apoyarían la reelección de Rosario Piedra, senadores del PAN y de Movimiento Ciudadano pidieron que se votara en una mampara idéntica a las que el INE instala en cualquier elección popular para garantizar la secrecía y la libertad de los integrantes de las bancadas oficiales para emitir su voto de acuerdo a su conciencia y no bajo presiones, amenazas o chantajes.

Legisladoras panistas introdujeron una mampara, lo que provocó el rechazo del presidente de la Mesa Directiva, el morenista Gerardo Fernández Noroña, quien aseguró que había un acuerdo entre los grupos parlamentarios para no utilizar dicha mampara, a la que llamó “armatoste”.

“Esa mampara se va porque se va”, gritó y sentenció, mientras senadoras morenistas se la arrebataban a las panistas que exigían secrecía en la votación de la terna para la Presidencia de la CNDH.

“Pedimos que retiren la mampara, no está en el acuerdo…vamos a reanudar la sesión, pero antes del proceso de votación… no le voy a dar la palabra a nadie y uno de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política es que esa mampara sale del salón de sesiones”, expuso ante la molestia de la oposición.

Abajo, las senadoras del PAN que introdujeron la mampara para el voto secreto eran derrotadas por las morenistas y Fernández Noroña subía el tono hasta empezar a gritar, azuzando a las oficialistas: “¡Esa mampara se va porque se va!”.

Ante la molestia de la oposición, Fernández Noroña decretó un receso de cinco minutos.

Al reanudarse la sesión, Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, afirmó que hay dos elementos que son insustituibles en un proceso democrático: la libertad con la que se vota y las garantías para hacerlo de manera secreta.

“Si las y los senadores, cualquiera que sea el caso, son coaccionados para emitir un voto, no se está emitiendo un voto libre. Y, por lo tanto, la secrecía del voto justamente da esa posibilidad. (…) Es un derecho. Si ustedes lo quieren ejercer o no, ese es su problema, pero hay quien demanda garantías para ejercer el voto con secrecía y me parece que lo menos que tiene que ser este Senado de la República es concedérselas”, indicó.

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que en ninguna parte del reglamento “se exige lo que la oposición está exigiendo, yo he hecho un llamado y lo volveré a hacer de cualquier manera que se mantenga la secrecía del voto”.

Dijo que “hay precedentes en un sentido diferente al que la oposición está exigiendo para esta votación y a mí me parece que lo que se ha planteado que está dentro del reglamento se ha concedido y en lo que no que nos quieren obligar a una dinámica diferente no se acepta”.

Fernández Noroña pidió que se abriera el tablero electrónico para decidir si se aceptaba o no el uso de la mampara, y como se esperaba, la mayoría de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo votaron en contra la propuesta de la oposición.

