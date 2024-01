El Senado analiza una una iniciativa de ley para declarar inembargables a los lomitos, animales domésticos, de compañía o de servicio.

La iniciativa surge después del incidente ocurrido en abril de 2023, donde un juzgado realizó el embargo de 4 perros Pug y un Chihuahua por una deuda de 9 mil pesos, en Mineral de la Reforma, Hidalgo, considerándolos bienes muebles con valor económico.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, autor de la iniciativa expuso la necesidad de reconocer legalmente que las mascotas no son meros bienes, sino seres sintientes y miembros de la familia, por lo cual propuso modificar la legislación vigente para garantizar la protección de los derechos de los animales en procedimientos judiciales o fiscales, evitando que sean objeto de embargos injustos.

“Hoy queremos reiterar un tema que ha insistido permanentemente el PRD y que es el derecho de quienes no pueden plantear precisamente sus prerrogativas, no pueden manifestarse, no pueden marchar, no pueden presentar escritos, hoy estamos hablando por supuesto de la defensa y respeto a los derechos de los animales, particularmente, de los animales de compañía, de los animales de servicio, de los animales denominados mascotas”, apuntó.

“Los cambios que planteamos atienden simple y sencillamente a una ausencia de regulación que ha dado paso a que tenga que ser el Poder Judicial de la Federación el que enmiende la plana una vez más. Ya hay regulación, sí, para aquellos animales que por supuesto están utilizados y se utilizan para temas rurales, pero no para los que hemos hecho referencia, la propia Suprema Corte ha interpretado y ha dicho en una definición que amplía el concepto de familia, en el cual no sólo es un concepto heteroparental, homoparental o compuesto, sino también se considera la multiespecie y la interespecie, señalado que los animales domésticos son parte del núcleo familiar”, indicó.

Refirió el fallo del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece que los animales domésticos son parte del núcleo familiar, mereciendo protección, apoyo y consideración.

El coordinador del PRD propone añadir el artículo 163 Bis al Código Fiscal de la Federación; un párrafo octavo al artículo 1395 Bis del Código de Comercio y un párrafo tercero al artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

