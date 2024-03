El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que al igual que Venezuela, Colombia y Ecuador ya firmaron las cartas de intención para lograr un convenio con México para entregarles casi 11 mil pesos al mes a migrantes de esos países que retornen a sus naciones de origen.

“Ya firmó Colombia, ya firmó Ecuador”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 26 de marzo en Palacio Nacional. Recientemente México firmó un convenio con gobierno de Nicolás Maduro para retornar venezolanos y apoyarlos con 110 dólares mensualres.

En el Salón Tesorería, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que ya firmaron las cartas de intención para lograr estos acuerdos.

La semana pasada la canciller Alicia Bárcena dijo que en Colombia y Ecuador ha aumentado la migración de ciudadanos de ambos países hacia Estados Unidos.

Lee también Se descarrila Tren Maya; ven riesgo en tramo elevado

EL UNIVERSAL documentó el sábado pasado que en el gobierno de López Obrador se han destinado más de 2 mil millones de pesos para implementar programas sociales en países de la región y contratar médicos cubanos.

Mientras que el presidente López Obrador reveló que su administración tiene que destinar alrededor de 4 mil millones de dólares para atender el fenómeno migratorio, “sólo lo que tiene que ver con el tránsito”.

El presidente López Obrador señaló que este tipo de programas ayudan a que no tengamos tanto flujo migratorio.

Lee también "Un corrupto ya no puede gobernar México"; AMLO afirma que entregará la batuta a “alguien” que piensa como los mexicanos

“Eso no les gustan los conservadores, no van a aceptarlo nunca, bueno, nada les gusta y menos en estos tiempos de temporada de calor. Todo les molesta, andan de mal humor, no sé qué les está pasando”, expresó.

Aseguró que quienes critican que despliegue esos programas en el extranjero y no en México, relevan una mentalidad muy reaccionaria.

“Nosotros somos del partido de la fraternidad universal, no creo que por eso me vayan a sancionar, nada humano nos es ajeno, algo distinto a los reaccionarios, que solo están ensimismados”, declaró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul