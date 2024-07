Como lo ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obardor, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que España debe pedir perdón por la Conquista de hace 500 años, pero aclaró que se mantendrán las relaciones con los españoles.

"También estoy de acuerdo que debe haber un perdón por parte de España, lo he dicho en varias ocasiones, no es la primera vez que lo digo, lo hizo ya el Papa Francisco, y hay que mantener las relaciones con España y seguir insistiendo en ello me parece porque la conquista española tuvo muchas masacres y mucha violencia", dijo Sheinbaum .

Recordó la masacre de Templo Mayor y Cholula, y que por ello cuando fue jefa de Gobierno decidió renombrar calles referentes a la conquista española.

"Nosotros decidimos cuando fui jefa de Gobierno cambiar los nombres de calles, para que se reconociera México-Tenochtitlán y no a la Conquista. Había una calle que era Puente de Alvarado, imagínense, Alvarado fue el perpetrador de la masacre del Templo Mayor y llevaba un nombre, una calle, entonces tomamos la decisión, lo consultamos con los vecinos de cambiarle el nombre a México-Tenochtitlán, igual el árbol ahí en la Plaza de la Noche Triste le cambiamos el nombre, entonces tiene que haber un reconocimiento de ello", mencionó.

La virtual presidenta electa informó que a su "reunión" diplomática, tras tomar protesta como Presidenta, no invitará a Perú ni Ecuador.

Cabe mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador a inicios de julio indicó que Sheinbaum podría retomar su relación bilateral con España, esto después de tener una pausa diplomática.

"Hay una oportunidad con la presidente electa Claudia Sheinbaum (…) Muy respetuosa, muy fraterna. Además, conocedora de la historia de México y el mundo. Sabe lo que significa la relación, la importancia que tiene la relación de México con España, histórica, cultural, económica. Como conoce también la importancia que tiene México con Estados Unidos y América”, declaró el presidente.

