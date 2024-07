Vicam, Sonora.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que su sucesora en la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum no es “fifi” y cumple con los tres principios de su movimiento: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Ante el indomable pueblo Yaqui -tras firmar un decreto presidencial para entregarles más de 12 mil hectáreas de tierras como parte del Plan de Justicia para esa etnia-, el titular del Ejecutivo recordó que la virtual presidenta electa es una mujer con mucha experiencia, y académicamente muy preparada, porque es doctora en energía.

“Dos cosas que son muy importantes, una que viene desde jovencita luchando por la justicia, no es fifí, para que se entienda, ella siempre luchó por los pobres, por los necesitados por las causas justas y lo otros, que e mucho mucho muy importantes la honestidad”.

Tras presenciar la danza del venado, interpretada por niños Yaquis, el Mandatario destacó que la próxima presidenta de México cumple con los tres principios básicos de su movimiento: “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, por eso está muy contento.

Al escuchar el informe que el acueducto y el distrito de riego 018 para el pueblo Yaqui lleva un avance mayor al 90%, el presidente López Obrador se comprometió a regresar a Vicam, junto con la virtual presidenta electa antes de que concluya su sexenio.

“Nos vamos a venir a despedir con dos condiciones, una que me acompañe la presidenta, a finales de septiembre antes de que le entregue la banda presidencial vamos a estar aquí con los pueblo Yaqui, pero la otra mitad es que Aarón Mastache (de Conagua) termine con el acueducto y con el distrito de riego, y aprovechamos también para que inauguremos la universidad, para revisar todas las obras de vivienda que se están construyendo, lo de la red de agua, el hospital del Bienestar”.

Señaló que hacia futuro no hay nada de que preocuparse, porque está garantizado el relevo y habrá continuidad en todos los programas de Bienestar para el pueblo de México.

