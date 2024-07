Ante el caso contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por el caso de los presuntos sobornos de la constructora Odebrecht, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, reconoció que no está al tanto del juicio, pero que en la administración pasada, a cargo de Enrique Peña Nieto, Pemex estuvo afectada por la corrupción.

“No conozco en particular esto que mencionan, no he revisado, pero lo cierto es que hubo una corrupción en Pemex En el gobierno anterior terrible y hubo moches asociados a la Reforma Energética del 2013″, comentó.

En conferencia de prensa, Sheinbaum aseguró que, durante la administración de Felipe Calderón, Pemex también se vio afectado, pero que es labor de la Fiscalía General de la República (FGR) definir sobre el caso de Emilio Lozoya.

“Tendrá que definir la Fiscalía, pero de que hubo corrupción y que se ha mostrado, el endeudamiento que se hizo de Pemex entre Calderón y Peña y luego todo lo que significó esta relación con Odebrecht, pero bueno, la Fiscalía tendrá que decir”.

Cabe mencionar que, un Tribunal Colegiado abrió la puerta para que continúe el juicio contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por el caso de los presuntos sobornos de la constructora Odebrecht, en el que se le acusa de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

