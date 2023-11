Clara Brugada, precandidata de Morena al Gobierno de la Ciudad de México, acudió a un seminario al Senado de la República y rechazó que este tipo de eventos sean de precampaña por lo que minimizó el anunció de senadores del PAN en el sentido de que presentarán una queja ante el INE.

En entrevista al término de su participación en el Segundo seminario “Reformulando la postura política y la agenda de necesidades de las mujeres trans”, organizado por la senadora de Morena, senadora Citlalli Hernández Mora, rechazó tajante que se trate de un acto de precampaña, sino se trata “de un taller dirigido a simpatizantes de Morena”.

“No es un acto, no promovimos nada que tuviera que ver con la precandidatura y no fue un acto de precampaña. Yo tengo derecho, la propia Constitución, las leyes de venir a cualquier espacio público, de tener reuniones de diverso tipo y tengo algunas prohibiciones, no pero en este caso no se trató de un evento de precampaña”, subrayó.

Cuestionada sobre la advertencia de senadores del PAN en el sentido de que presentarán una queja ante el INE por la realización de un acto de precampaña en la sede del Senado, dijo que “están en su derecho de hacer lo que quieran, nosotros estaremos contestando”.

Destacó que se mantiene en todas las encuestas entre 40 y 30 puntos por encima del candidato “del prian” y dijo que mientras enfrente hay división y traiciones, nosotros todos los días tenemos toda una agenda para atender y vamos a continuar.

