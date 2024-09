Esta mañana, el periodista Ciro Gómez Leyva aclaró al presidente Andrés Manuel López Obrador que él no lo está acusando de ser el culpable de su atentado y le ofreció una disculpa “si así lo tomó él”, luego de que ayer cuestionó al titular del Ejecutivo: “¿A un amigo se le dispara a la cabeza para matarlo?”.

“No tengo un elemento que pruebe, uno solo que pruebe, que detrás del atentado estuvo el gobierno del presidente López Obrador, pero como no tengo, como no sé quién fue el que me atacó ni por qué, yo tengo que mantener abiertas todas las posibilidades incluida esa”, expresó Gómez Leyva durante su programa matutino en Radio Fórmula.

“Si la pregunta, porque yo lo hice como pregunta ayer, fue tomada por el Presidente de la República como un señalamiento mío de que lo estoy acusando de ser el responsable del atentado, yo no lo estoy acusando, y si así lo toma él, ofrezco una disculpa, porque es una discusión pública”, aclaró.

Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) aclara: "No tengo una sola prueba de que este Gobierno estuvo detrás del atentado. Si la pregunta que hice fue tomada como una acusación, yo no lo estoy acusando. Si así se toma, ofrezco una disculpa". #PorLaMañana pic.twitter.com/4NmtqK8fvP — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 4, 2024

Durante su conferencia mañanera de este 4 de septiembre en Palacio Nacional, el presidente López Obrador hizo referencia a las declaraciones del periodista y afirmó que su gobierno no tiene el propósito de quitarle la vida a nadie.

“Ayer Ciro Gómez Leyva habló de que yo no era amigo de él, yo cometí ese error o fue una manera de expresar de que no tengo yo enemigos, tengo adversarios, pero le dije amigo y pues no, no es mi enemigo, porque no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios y tiene razón, es mi adversario”, expresó en su conferencia en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

“Él es amigo de Felipe Calderón, de García Luna, de Manlio Fabio Beltrones, pero se atreve a decir que no soy su amigo porque a él lo quisieron asesinar y deja una insinuación de que un amigo no hace eso, entonces le quiero nada más aclarar a Ciro que de ninguna manera nosotros tenemos el propósito de quitarle la vida a nadie, a ninguna persona, que se serene, que se tranquilice (...) Yo no le he insultado, yo lo único que he hecho es señalarlo como un periodista al servicio de la oligarquía”, manifestó.

