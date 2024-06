Ante el aumento de la demanda eléctrica por el aumento de las temperaturas en semanas pasadas y por condiciones de indisponibilidad de generación, Juan Antonio Fernández, director de Planeación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), explicó el proceso para mantener la estabilidad del sistema, y exhibió que empresas privadas que no aportan la energía necesaria ante contingencias.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes 21 de junio en Palacio Nacional, Juan Antonio Fernández mencionó que empresas privadas no entregan toda su capacidad.

Ante López Obrador y el titular de la CFE, Manuel Bartlett, el director de Planeación señaló la participación promedio de empresas privadas firmes fue de 6 mil 781 megawatts del 7 al 31 de mayo: “Son las que tienen tecnología para poder generar cuando se les requiera y su capacidad suma 12 mil 420 megawatts; sin embargo, durante todo el periodo del mes de mayo, su máxima aportación fue de 7 mil 578 megawatts, cuando más se inyectaron a la red, y su mínima fue 5 mil 257”.

“Esto quiere decir que entregan únicamente el 55% de su capacidad, y existe el restante, 45%, que no es entregado a pesar de que el sistema se encontraba en condiciones de alta necesidad. Este comportamiento, inclusive, ya ha sido detectado por la Comisión reguladora de Energía (CRE), quien ha comunicado a estas centrales que se encuentran en falta por no despachar o no generar con la capacidad acreditada que tienen en sus permisos de generación”, refirió.

