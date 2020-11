"Censura" a discurso de Trump abre debate en México sobre las mañaneras de AMLO

Durante este jueves, algunas de las televisoras más importantes de Estados Unidos cortaron el mensaje del presidente Donald Trump en torno a las elecciones de ese país. La justificación, expusieron, fue por los presuntas mentiras que el mandatario vertía en cadena nacional sobre un supuesto fraude en los comicios nacionales.

La decisión editorial fue aplaudida en redes sociales, pues supone un gesto ante el combate de la desinformación y polarización de la ciudadanía estadounidense, consideraron usuarios. Sin embargo, entre las justificaciones de periodistas y directivos, como el caso de Brian Williams, de MSNBC, quien aseguró que la decisión de cortar el mensaje se debió a que éste “no se basa en la realidad y, en este momento, en el que está nuestro país, es peligroso”, el debate creció en México, donde hay quienes exigen o se preguntan si un ejercicio de este tipo es posible con las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Del lado de quienes consideran correcta la interrupción a Trump, se encuentran el exsenador Javier Lozano, quien además "rogó" a los medios de comunicación mexicanos ejercer la misma acción con las "infames mañaneras" y el "derroche de mentiras" del presidente López Obrador.



Se ruega a los medios de este país que le apliquen la misma dosis a @lopezobrador_ en sus infames mañaneras. Son un derroche de mentiras. https://t.co/dufYj4eit6 — (@JLozanoA) November 6, 2020

El periodista y columnista León Krauze también se expresó a favor de la interrupción al todavía presidente estadounidense, pues afirmó que fue "una decisión valiente y correcta ante ese torrente de teorías de la conspiración y mentiras desde la Casa Blanca".

En tanto, la actriz Laura Zapata aseguró que no ocurre una acción así en México ya que los medios mexicanos son "cómplices y difunden las mentiras de las mañaneras".

El periodista Salvador Camarena calificó como un "gran ejercicio" lo hecho por las televisoras, pues, dadas las falsedades expresadas por el mandatario, lo correcto fue interrumpirlo y corregirlo.

Carlos Bravo Regidor, académico y columnista, dijo que pese a ser una decisión cuestionable la de los medios estadounidenses, no tiene sentido afirmar que si no se transmite el discurso de un presidente que está mientiendo, es censura.

"Piénsenlo dos segundos. Los medios. CENSURANDO AL PODER. Porque miente", escribió.



Qué rara esa idea de que la decisión editorial de un medio de no transmitir el discurso de un presidente que está mintiendo es censura. Piénsenlo dos segundos. Los medios. CENSURANDO AL PODER. Porque miente. No tiene ningún sentido. Se puede cuestionar, pero no es censura. — Carlos Bravo Regidor (@carlosbravoreg) November 6, 2020

Algunos de los que se situaron en contra de la decisión, fueron el perredista Fernando Balaunzarán, el petista Gerardo Fernández Noroña, así como el periodista Álvaro Delgado y la morenista Citlalli Hernádez.

Balaunzarán refirió que es de interés público las declaraciones hechas por el presidente, ya que es un tema político de suma gravedad, por lo que consideró que su interrupción se trató de censura y derecho a la información.

"Vomito a Trump, pero pienso que cortar la transmisión fue un acto de censura en contra del derecho a la información", escribió en Twitter.

Lo propio dijo el diputado federal, Fernández Noroña, quien vio como censura y una afrenta a la investidura presidencial el hecho de cortar su transmisión.

El periodista Álvaro Delgado hizo lo propio y lanzó una serie de preguntas en las que cuestiona si es deber del periodista informar sin juzgar, o si acaso las personas no tienen derecho a la información, así como la capacidad para disernir entre las mentiras. Aclaró que pese a "detestar" a Trump, no está de acuerdo en "escamotear" información a la población, pues, dijo, "Los periodistas no somos tutores de la sociedad".



Detesto a Trump, porque detesta a los mexicanos y por lo que representa y actúa, pero como periodista no estoy de acuerdo en escamotearle a la población información, aunque no esté de acuerdo con ella o la considere que le afecta. Los periodistas no somos tutores de la sociedad. — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) November 6, 2020

Finalmente, la senadora con licencia, Citlalli Hernández, criticó a quienes señalan censura en el "diálogo circular" (las mañaneras) del presidente López Obrador, pero que hoy festejó la interrupción al mandatario estadounidense. "Increíble", describió.