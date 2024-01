Los presidentes nacionales del PAN, Marko Cortés Mendoza, y PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, celebraron la decisión del Congreso de la Ciudad de México de rechazar la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de Justicia de la capital del país.

En redes sociales, el dirigente panista aplaudió el voto en contra de los diputados de oposición, a pesar de la intimidación de que fueron objeto.

Marko Cortés recalcó que la Ciudad de México no necesita una fiscal subordinada al Presidente de la República y dijo que ya se siente el cambio en la capital mexicana.

“Finalmente se dijo NO a la ratificación de @ErnestinaGodoy_. NO a la fiscal carnala que no da resultados a la gente, NO a una fiscalía persecutora de opositores, a modo y sometida al presidente.

“Bien por las y los diputados locales de @AccionNacional y de la oposición por su voto en contra, a pesar de todas las amenazas de Morena. Ya se siente el cambio para la CDMX”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, Alejandro Moreno Cárdenas reconoció en esa misma red social a los diputados priistas por votar valientemente y aseguró que la oposición está firme.

“Reconozco la valentía, el compromiso y la lealtad a sus principios de las Diputadas y Diputados del PRI en la Ciudad de México, que votaron en contra de la ratificación de la Fiscal @ErnestinaGodoy_. ¡La oposición está firme en la defensa de las instituciones y de la justicia!”, subrayó.

