La presidenta fundadora de Madres Buscadoras de Sonora y de México, Ceci Flores, colocó una manta y publicó un video dirigido a los cárteles para pedir paz y que cesen las desapariciones de personas en México.

Tras la presentación de su libro “Madre buscadora: Crónica de la desesperación” en el Palacio de Minería, la defensora de Derechos Humanos colocó una manta en la que se puede leer lo siguiente:

“Los grupos criminales ocupan mantas para mandar mensajes, yo las ocupaba para cubrir a mis hijos del frío. Pido tregua entre cárteles, no necesitamos más muertos, todos merecemos ver crecer a nuestros hijos y celebrar sus cumpleaños con pasteles y no buscándolos entre la tierra. ¡PACTEN LA PAZ! Atentamente, madre buscadora”.

Esta mañana, Ceci Patricia Flores hizo una publicación en la que explica el objetivo de su manta y pidió una vez más que haya un pacto de paz entre los grupos criminales del país.

“Pido a dios todos los días que seamos la última generación de madres buscadoras. Que jamás una familia vuelva a estar incompleta. Ruego a los carteles un pacto de paz para que no haya más muertes ni desaparecidos y nos dejen buscar, sólo queremos despedir a nuestros niños”, escribió esta mañana la buscadora en su cuenta de X.

Mientras que en el video, Ceci Flores hizo un llamado a las organizaciones criminales de México y les explicó el sentir de las madres de personas desaparecidas.

“A los cárteles les estamos pidiendo que haya una tregua de paz en el mundo, para que ya no haya ningún desaparecido y las madres ya no tengamos que estar sufriendo esta angustia y no tengamos que estar en el peligro constante en la búsqueda por los desaparecidos.

“Que no haya madres que estemos muriendo lentamente y que no haya madres que mueran de dolor en la ausencia de sus hijos”, expresó la madre buscadora a través de un video publicado en sus redes sociales.

Pido a dios todos los días que seamos la última generación de madres buscadoras. Que jamás una familia vuelva a estar incompleta.



