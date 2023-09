Cecilia Patricia Armenta Flores, líder de madres buscadoras en Sonora, compartió en redes sociales un video grabado afuera de la Casa Blanca en Washington DC, Estados Unidos, y afirmó que está "abrazada del recuerdo de sus hijos".

Previamente, Ceci Flores había anunciado que era la única mujer mexicana invitada a una reunión en la capital estadounidense con diversos líderes provenientes de todo el mundo, además de subrayar que cientos de miles de madres buscadoras sienten dolor, angustia y frustración por no poder abrazar a sus hijos.

"Un día voy a encontrarme con ellos y les rendiré cuentas, sabrán que su mamá removió kilómetros de tierra, caminó desiertos, desenterró esperanza y recorrió el mundo buscando paz para su hijos y los de todos", escribió la líder del colectivo buscador en X —antes Twitter—.

Además, en el material afirma que su voz "traspasó fronteras en la lucha por encontrarlos", esto en referencia a sus hijos Alejandro y Marco, a quienes hombres armados se llevaron respectivamente en 2015 y 2019.

"No voy a descansar y no me voy a rendir hasta que vuelvan a casa", agrega Ceci Flores en el material y asegura que seguirá alzando la voz.

