Este 28 de marzo quedará marcado en la historia de México tras el lamentable asesinato de Camila, una pequeña de 8 años, reciente de Taxco, Guerrero, y que enardeció a sus familiares y vecinos, quienes buscaron justicia por su propia mano.

La muerte de Camila trae a la memoria colectiva el caso de Fátima, una pequeña de 7 años que desapareció el 11 de febrero en Santiago Tulyehualco, alcaldía Tláhuac, y de quien días después fue hallado su cuerpo desnudo y torturado en bolsas de basura.

Fátima fue torturada y asesinada en Tláhuac

A Fátima se la llevaron mientras esperaba a su madre en la puerta de la escuela Enrique C. Rébsamen, en la alcaldía Xochimilco. Una mujer de nombre Giovana fue quien se robó a la pequeña para entregarla -luego de pintarle las uñas y ponerle un vestido- a su esposo, Mario, quien le había pedido “una novia joven, que le durara por mucho tiempo”.

Lee también Lo que se sabe del caso de Camila, niña de 8 años que fue hallada sin vida en Taxco, Guerrero

En su declaración, Giovana aseguró que fue ella quien le quitó la vida a la pequeña Fátima con un cinturón que le había regalado Mario; también indicaron cómo fue que éste agredió a la niña. El detenido no mostró arrepentimiento, pero Giovana mencionó que se sentía arrepentida; sin embargo, no tenía opción, porque temía que su esposo agrediera a sus hijos.

Tras asesinar a Fátima, los responsables huyeron a Isidro Fabela, municipio del Estado de México, donde Irma, la tía de Mario los refugió durante cuatro días, tras una serie de engaños que le proporcionaron, hasta el 15 de febrero, cuando confesaron a Irma el crimen y ella los convenció de que se entregaran por el delito que habían cometido.

El vínculo de Fátima con sus agresores

María Magdalena conoció en una fiesta a Gladis Giovana Cruz Hernández, la mujer que se llevó a su hija Fátima; las presentó Álvaro, un amigo en común y de ahí la amistad fue creciendo hasta que compartieron la misma vivienda.

No obstante, María Magdalena no creía que su amiga se hubiera llevado a su hija: “Vivió aquí en la casa, no creo que haya sido capaz, ella tiene dos niñas pequeñas y nunca vi que las maltratara, por eso dudo que le arrebatara la vida la mía. A su esposo no lo conocía y no sé por qué tomaría represalias en contra de mi hija”.

Lee también Caso Camila: Secretario de Seguridad de Taxco acusa a la madre de omisión; "si tengo un hijo debo vigilarlo", dijo

Cuentan los vecinos que hace más de un año Giovana dejó el domicilio por una pelea entre las familias y se mudó al barrio de San Felipe, donde vivía con Mario.

Desde 2015 había reportes de maltrato hacia Fátima

El DIF de la Ciudad de México advirtió que desde 2015 había reportes de maltrato y descuido emocional hacia la niña Fátima, por lo que existe un expediente del caso de la familia de apellidos Anton Fernández, residente en Xochimilco, registrado en noviembre del 2015, en el que se señala descuido y maltrato emocional hacia un niño y dos niñas, entre ellas la menor Fátima, cuando tenía dos años.

Victoria Guadalupe salió a la tienda y ya no regresó

Victoria Guadalupe murió por asfixia por estrangulamiento y lesiones de carácter sexual, luego de su desaparición en abril de 2022, en Querétaro.

La niña de 6 años fue vista por última vez cuando salió a la tienda, en el Fraccionamiento Paseos del Marqués, El Marqués, Querétaro.

Lee también Justicia para Camila: Difunden video del momento en el que presuntos asesinos trasladan su cuerpo en Taxco, Guerrero

Tras no volver a casa, sus familiares reportaron su desaparición, por lo que vecinos se organizaron para buscarla en las cercanías de la zona residencial.

Días después fue hallado el cuerpo de Victoria Guadalupe, y su feminicida, de 26 años de edad, originario de Oaxaca, fue llevado a prisión.

Caso Camila enardece a habitantes de La Florida

El caso de Camila comenzó la tarde de ayer, cuando la pequeña salió de su casa, en la comunidad La Florida, para dirigirse a la casa de una vecina, quien la había invitado a jugar.

Camila dejó su casa alrededor de las 13:00 horas, para dirigirse a la casa de su vecina; a las 16:00 horas, su mamá llamó a la casa donde supuestamente se encontraba la pequeña, pero la vecina le dijo que no había ido a su casa.

Lee también Alcalde de Taxco confirma detención de presuntos responsables de la muerte de Camila

Minutos después, la madre de Camila comenzó a recibir llamadas de número desconocidos, pidiéndole 250 mil pesos por la liberación de la niña.

En esos momentos, otra vecina le mostró a la madre un video donde se ve que la niña sí llegó al domicilio donde había sido invitada a jugar, por lo que vecinos y familiares de Camila se atrincheraron afuera de la casa de la vecina que la invitó a jugar, para evitar que escaparan los habitantes de esa casa. En redes sociales circula un video donde se observa a la vecina sacando de su casa un bote de ropa sucia y es ayudada por un hombre, quien carga una bolsa negra. Ambos echan las cosas a la cajuela de un taxi y luego se retiran del lugar, por lo que familiares de la pequeña indicaron que en la bolsa negra pudieron haber llevado su cadáver.

Por lo anterior, familiares acudieron hasta Iguala a presentar la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público, tras lo cual fue detenido el taxista, quien reveló el lugar donde dejaron a Camila.

La población enardecida sacó de su casa a los agresores y con palos y patadas, intentaron linchar a una mujer y dos hombres. La vecina, presunta responsable de la desaparición y muerte de Camila, falleció cuando elementos policiacos la trasladaban al hospital.

Lee también Salinas Pliego explota tras asesinato de niña Camila en Taxco: “dirán que fue culpa de los neoliberales”









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





apr