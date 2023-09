A 9 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, el gobierno sostuvo una reunión con los padres de los jóvenes y entregó un informe que detalla la acción detrás de la desaparición de la noche del 26 de septiembre.

Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la publicación en su sitio oficial en donde figuran personajes del Ejército y autoridades que actualmente están sentenciadas o son perseguidas por el caso.

A continuación se presentan los puntos clave del informe presentado por el Subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

Amparo de Tomas Zerón, exdirector de Agencia de Investigación Criminal

Al presentar el Segundo Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), el Subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas denunció que el Poder Judicial no le permitió hablar de Tomas Zerón de Lucio, el exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC) a quien se le acusa por la construcción de la "verdad histórica.

Al mencionar el amparo que obtuvo el exdirector de la AIC quien huyó a Israel, Encinas manifestó que no se entiende cuál es la función de una Comisión de la Verdad, “esta no es la primera, es la segunda porque otro juez otorgó a los militares que fueron detenidos desde el año pasado una suspensión similar a fin de que no hiciera declaración alguna a partir de reconocer el principio de presunción de inocencia, cosa que es absurda”.

Lee también Investigación de Ayotzinapa es para limpiar imagen del Estado y Ejército, reconoce AMLO

Entrevistas a protagonistas y responsables de la desaparición

En los 6 anexos que contienen "la neta del planeta" como lo describió Encinas, señalan que en estos 9 años se han entrevistado a 80 protagonistas y perpetradores de la desaparición, tales como integrantes del grupo criminal "Guerreros Unidos", testigos, funcionarios públicos, autoridades, policías estatales y municipales, quienes colaboraron para esclarecer el caso.

Asimismo en el informe aparecen 434 personas que fueron relevantes para la reconstrucción de los hechos, por participar de manera directa o indirectamente, incluyendo los actores de la "verdad histórica".

Resalta que 109 personas corresponden a grupos delictivos, 35 al gobierno estatal, 12 al gobierno Municipal, 125 policías municipales, 39 elementos de las Fuerzas Armadas y 36 del gobierno federal.

Lee también Tomás Zerón señaló que la "Verdad Histórica" de Ayotzinapa fue una construcción del gobierno federal: Encinas

También 78 individuos que no necesariamente cometieron algún delito, porque colaboraron con las autoridades en su calidad de sobrevivientes o víctimas en la reconstrucción de los hechos.

Guerreros Unidos y contubernio con autoridades

Guerreros Unidos mantenía una cooptación de las autoridades y había un contubernio con las policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco, así como con la Policía Estatal y Federal, dice Encinas.

Encinas explicó que todas las autoridades, de los tres niveles de gobierno, estaban puntualmente informadas de las actividades que desarrollaban los estudiantes desde meses antes, además, puntualizó que la Sedena hacía un seguimiento de los normalistas.

Los normalistas no tienen vínculo con delincuencia organizada

Luego de que se mencionara que la desaparición estaba ligada con el grupo de narcotráficantes "Guerreros Unidos" y por lo mismo se criminalizara a los estudiantes, el subsecretario de Derechos Humanos afirmó que el caso se relaciona con la operación de tres células delictivas en Iguala y el apoyo de autoridades.

Aseguró que no hay evidencia de la comunicación de los 43 desaparecidos con algún integrante de "Guerreros Unidos" la noche del 26 de septiembre.

Normalistas fueron entregados a Guerreros Unidos

Los estudiantes fueron entregados a Guerreros Unidos para su desaparición y ejecución, refiere Encinas al presentar el Segundo Informe de la Comisión del Caso Ayotzinapa. Encinas sobre el hallazgo del cuerpo de Julio César Mondragón: Todos los indicios confirma que fue ultimado en la ciudad industrial de Iguala.

De acuerdo con testimonios, Encinas indica que a los estudiantes se les separó en tres grupos y fueron llevados a diferentes lugares.

Van 132 detenidos por Caso Ayotzinapa

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, expuso que de los 132 detenidos, 41 pertenecen al grupo criminal Guerreros Unidos y 71 son miembros de la policía de diferentes corporaciones.

“Está el exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, el exprocurador Jesús Murillo Karam y 14 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional donde están los generales que son los excomandantes del 27 y 41 batallón de Infantería en Guerrero”, se expone en los documentos.

En el segundo Informe, actualizó que en el último año fueron detenidos 37, entre ellos dos elementos de la Procuraduría, 14 elementos del Ejército, 8 policías estatales de Guerrero y 3 de Iguala.

Tras señalar el impedimento de hablar de Tomás "N", el subsecretario de Derechos Humanos remarcó que están en proceso las solicitudes de extradición de tres personas, “uno el innombrable (Tomás Zerón) otros Abraham N, Ulises N”.

"No hay indicios de que estudiantes se encuentran con vida"

El subsecretario señaló que a la fecha se han identificado tres de los 43 normalistas: Christian Alonso Telimbre, Jhosivani Guerrero y Alexander Mora.

Asimismo, indicó que no se cuentan con indicios de que los estudiantes se encuentren con vida.

"Tenemos que decirlo con toda claridad, que no hay indicios que nos permitan suponer que los estudiantes se encuentran con vida y que, por el contrario, todas las declaraciones testimonios y evidencias indican que fueron arteramente ultimados y desaparecidos".





Intervención de la Comisión para la verdad en Caso Ayotzinapa

En su columna publicada en este diario, había publicado que la CoVAJ accedió a diferentes fuentes de información para analizar el caso y esclarecer la verdad, en su texto describe que constituyeron un comité científico para analizar "grandes volúmenes de información, generar nuevas líneas de investigación y proponer sitios de búsqueda de los estudiantes".

Además destacó la asistencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) en las investigaciones, así como la colaboración de otras instancias de derechos humanos

Sin embargo, los padres de los normalistas continúan exigiendo la intercepción de una llamada telefónica de "El Gil", el líder del grupo criminal, Guerreros Unidos con elementos del ejército, la cual explicaría el aviso.

Encinas señala a Harfuch en "verdad histórica"; el exsecretario de Seguridad lo rechaza

En su informe relata que el exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch fue uno de los personajes presentes en la audiencia en donde se construyó la "verdad histórica" que concluía que los jóvenes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, en Guerrero.

En la conferencia de prensa, Encinas apuntó que en el informe no aparecen todos los nombres, sin embargo Harfuch aparece en el reservado y destacó la participación del expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Tras la acusación, el ahora aspirante a gobernar la Ciudad de México, se deslindó del señalamiento diciendo que no tuvo participación alguna. En un comunicado, García Harfuch describió que en los documentos y las minutas de la Sedena, se puede corroborar que él no intervino en las reuniones.

Reuniones en los Pinos

Tras señalar a los asistentes de las juntas que derivaron en la "Verdad Histórica", Alejandro Encinas declaró que las reuniones de autoridades se llevaban a cabo en la Residencia Oficial de Los Pinos, así como en la zona Militar de Iguala Guerrero y las oficinas de la entonces Procuraduría General de la República, en su aseveración mencionó que ahí participan los señores Enrique N, Miguel Ángel N, Salvador N, Vidal N, etc...

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

tjm/rmlgv