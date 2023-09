Al cumplirse 9 años del Caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se hace una investigación “a fondo” y “seria”, además que “vamos avanzando”, luego de la reunión que sostuvo este lunes con padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.

En su conferencia mañanera de este martes 26 de septiembre, el presidente López Obrador respondió al abogado de los familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales, tras decir que el subsecretario Alejandro Encinas hizo una narrativa que se acerca más “a la verdad histórica” de la pasada administración, que a los nuevos hechos.

“Creo que exageró o se confundió porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y hablamos con la verdad”, expresó el Presidente sobre Rosales.

El presidente López Obrador acusó que los padres y madres de los estudiantes no quisieron recibir el informe, y aceptó “diferencias” porque insisten en que el Ejército no está cooperando.

“Yo no estoy de acuerdo con ellos porque el Ejército ha entregado toda la información que tienen y ha ayudado mucho”, declaró el presidente López Obrador.

Señaló que en el sexenio pasado “se cometió el error de ocultar la verdad y de desaparecer pruebas”, además que se impuso un “pacto de silencio”: “Entonces todo eso lo estamos enfrentado y hemos avanzado bastante”.

“No quisieron recibir el informe ayer”, indicó al mencionar que pidió al secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, un informe detallado.

Me interesa que los familiares conozcan todos los documentos porque non le tengo mucha confianza a los intermediarios, añadió.

“Hace una narrativa, refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera del Ejército, al único que se le finca responsabilidad es al Capitán Martínez Crespo. Fuera de ahí, no aparece ningún militar más con responsabilidad, no se dice nada de quienes construyeron, por ejemplo, la verdad histórica, no aparecen esas circunstancias”, declaró Vidulfo Rosales.

