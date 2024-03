Después del plantón en el Zócalo y del derribo de una de las puertas de Palacio Nacional, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marchan nuevamente en la Ciudad de México, del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez para exigir la presentación con vida de los jóvenes.

Acompañados de normalistas de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" y de organizaciones sociales, los familiares de los estudiantes advierten que su movimiento se mantiene firme para llegar a la verdad sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace nueve años.

Durante el trayecto, los familiares harán una parada en el Antimonumento a los 43, ubicado en Reforma y avenida Juárez, para realizar un pase de lista.

Previo al inicio de la movilización, Melitón Ortega, vocero padre de los padres de lo normalistas, aseguró que no han recibido comunicación alguna de presidencia para la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, dejó en claro que se mantienen en que el encuentro deben estar presentes sus abogados en virtud de que revisarán expedientes.

“En una reunión de esa naturaleza se tienen que ver muchas cosas, como expedientes, casos, o temas legales, por ello, no vamos a permitir que nos digan que vamos solos, pues como víctimas tenemos que ir con nuestros abogados y no vamos a ceder en ello”, advirtió.

Consideró que López Obrador está tomando una decisión unilateral, porque no acepta escucharlos en sus demandas y quejas, por ello, esperan que haya un llamado a través de sus representantes legales para asistir al encuentro.

“Hasta el momento no hemos sabido nada, no nos han dicho nada de una reunión; seguimos esperando que el Presidente nos haga el llamado para acudir a Palacio Nacional, porque lo que no queremos es que haya un rompimiento total del diálogo”, dijo.

“Nosotros queremos que nos escuche el Presidente porque queremos los 800 folios para saber dónde están nuestros hijos", señaló.

Anunció que el próximo 13 de abril se realizará una Asamblea Nacional en la Escuela Normal de Ayotzinapa para tomar acciones.

