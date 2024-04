El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó que el gobierno de Israel protege a Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia Federal de Investigación, quien es reclamado por México por presuntamente haber cometido tortura durante la investigación del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

“Nos importa mucho lo de (la extradición) de Zerón, porque no ha avanzado, se nota claramente que hay protección”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 4 de abril en Palacio Nacional.

Al preguntarle quien protegía a Tomás Zerón, López Obrador respondió: “Pues del gobierno de Israel. He enviado dos cartas a dos (primeros) ministros, al que está actualmente y al anterior, y no ha habido respuesta, nos dijeron que en diciembre iba a haber el fallo y no ha habido”.

El Presidente cuestionó que el gobierno de Benjamin Netanyahu no haya dado respuesta a la solicitud de México para extraditarlo.

“No es posible que Israel esté protegiendo a un presunto torturador, a un violador de derechos humanos”, reclamó el presidente López Obrador.

