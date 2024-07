Luego de que la semana pasada se realizó el debate entre Joe Biden y Donald Trump rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre, la canciller Alicia Bárcena confió en que el actual mandatario estadounidense “va a continuar”.

Después de inaugurar la III Conferencia Ministerial sobre Políticas Exteriores Feministas, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) declaró que tiene la impresión de que Biden quiere seguir en la contienda: “Tuvo un mal día, qué duda cabe, estaba resfriado, no se sentía muy bien, pero yo creo que lo que dijo, el contenido de lo que dijo en el debate fue muy importante porque él habló de las políticas que está llevando adelante”.

Bárcena destacó que México tiene una “gran relación” con el gobierno de Joe Biden y con su equipo en temas tan delicados como migración, seguridad, drogas “y ahora, por supuesto, lo que viene, que es el Tratado de Libre Comercio”.

“Entonces, la verdad es que yo creo que no tuvo un buen día, pero no por eso él va a renunciar a la candidatura. Creo, digo, no sé, no soy... no estoy allá”, expresó.

Indicó que ve “muy positivo” el T-MEC, a cuatro años de su entrada en vigor y confió en una nueva etapa con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de México.

“Se inicia toda una nueva etapa porque el Tratado va a ser revisado en 2026-2027 y va a estar en manos esa revisión de dos personas muy preparadas como es Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, que yo creo que van a hacer mucho por lograr una revisión que sea muy benéfica para México”, señaló.

Al ser cuestionada si la posible llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos podría echar atrás el trabajo alrededor del T-MEC, la secretaria de Relaciones Exteriores mencionó que “es una incógnita”.

“Es una incógnita qué puede pasar si llegara Donald Trump, pero, yo creo que, en el sentido de que él fue el que le dio pauta al Tratado de Libre Comercio, creo que lógicamente él va a seguir avanzando en esa dirección. Eso es lo que esperamos todos, nadie sabe”, declaró.

Canciller Bárcena inaugura III Conferencia Ministerial sobre Políticas Exteriores Feministas

Alicia Bárcena inauguró este lunes 1 de julio la III Conferencia Ministerial sobre Políticas Exteriores Feministas, donde destacó que “sin querer queriendo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador generó un gabinete paritario.

En la Cancillería, Alicia Bárcena indicó que ese lugar es “el domicilio de la política exterior feminista” porque hace cuatro décadas se comenzó a trabajar en el tema “y ese es el tributo que estamos rindiendo a las gigantes que nos antecedieron”.

Ante Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, y Leticia Ramírez, secretaria de Educación, la canciller Bárcena destacó que López Obrador, “sin querer queriendo”, generó un gabinete paritario.

“Y nos puso a las mujeres al frente de políticas muy importantes; Gobernación, Seguridad Ciudadana, Educación, Cultura, Bienestar y Medio Ambiente, entonces, en verdad, Economía. O sea, de alguna manera empezamos a llegar, el presidente decía: ‘no exageren, no me vayan a cobrar las desigualdades de hace mil años’. Pero yo creo que sí, yo creo que estamos apenas poniéndonos al día”, declaró Bárcena.

Ante representantes de otros países, la secretaria de Relaciones Exteriores denunció la desigualdad y la exclusión de las mujeres en la toma de decisiones y liderazgo. Mencionó que la 4T implica moverse hacia un modelo distinto porque el neoliberal “está agotado”.

“Al fin el mundo está decidido a abordar el tema de la igualdad de género y darle un espacio mucho más amplio a la participación de las mujeres”, declaró.

Desaparecer los techos de cristal

Al hacer un llamado a evitar los retrocesos, la canciller Bárcena se dijo preocupada porque “sí estamos viviendo retrocesos, sobre todo en materia de derechos reproductivos y sexuales.

“Me parece que nuestra agenda tiene que seguir siendo una agenda muy respetuosa de las decisiones de las mujeres. No pueden otros decidir lo que las mujeres quieren, yo creo que estamos en un momento diferente.

“Creo que debemos, de una vez por todas, desaparecer los techos de cristal y el suelo pegajoso de nuestro vocabulario porque verdaderamente no podemos seguir así”, mencionó al también hacer un llamado a vencer el miedo y la polarización.

