Rosalba Loya, campesina rarámuri de Chihuahua, realizó una serie de críticas al Programa “Sembrando Vidas”, promovido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en marco del Parlamento Abierto Presupuesto de Egresos de la Federación para el campo 2024.

A través de un video que se volvió viral en redes sociales se observa a la mujer tomando la palabra, primero en su lengua natal y después en español, para afirmar que el dinero que se otorga a través de dicho programa no se destina al campo.

"Soy del estado de Chihuahua, soy 100% rarámuri y siempre he estado en todo esto porque yo no quiero que mis hermanos indígenas que les dieron Sembrando Vida nomás se mantengan borrachos por caguamas".

"Ahora es sembrando nomás caguamas. Entonces, eso no es vida pa’nosotros, eso no es vida, López eso no es vida", dijo.

Añadió que la ayuda que se otorga a través del programa no les beneficia y que sería mejor que les brindaran apoyo para sembrar semillas, como se hacía anteriormente.

Lee también Función Pública alista la extinción de los Órganos Internos de Control

Pide a legisladores que apoyen al campo

La mujer también aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a los legisladores presentes para que apoyen al campo, les solicitó hacer bien los presupuestos y además les recordó que “son nuestros empleados”.

“Yo sí les pido que hagan bien las cosas… nosotros queremos que nos den para sembrar semillas, no transgénicos tampoco, pero sembrar para poder comer”.

Por último, Rosalba denunció un supuesto abandono al campo por parte del actual gobierno, por lo que hizo un llamado a que en las próximas elecciones los campesinos se unan y voten por Xóchitl Gálvez.

“El programa Sembrando Vidas se ha convertido en Sembrando Caguamas. El gobierno ha abandonado al campo”: Rosalba, indígena Rarámuri. pic.twitter.com/jjdD5H7Ta5 — Frente Cívico Nacional (@FCN_mx) October 13, 2023

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/cls