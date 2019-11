Buscan demostrar que transparencia y justicia abiertas abonan a independencia judicial

CDMX.- Integrantes del Poder Judicial Federal, de poderes judiciales locales y en materia de transparencia participarán en un foro junto con académicos y usuarios para debatir sobre la necesidad de transparentar las actividades de los jueces del país.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Laurence Pantin, Coordinadora de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales de México Evalúa, organización que participará en el foro, explicó que el evento busca demostrar que la transparencia y justicia abiertas abonan a la independencia judicial.

Destacó que actualmente los poderes judiciales locales y federales son cuestionados por actos de corrupción, nepotismo o vínculos con la delincuencia organizada, lo que es un reflejo de la mala percepción ciudadana que hay de los jueces del país.

“Según la Envipe (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública), siete de cada 10 mexicanos considera que los poderes judiciales son corruptos y el 45% de los ciudadanos confían poco o nada en sus jueces, esto nos está reflejando una situación crítica”, señaló.

“Si queremos reconstruir la confianza ciudadana necesitamos una justicia más abierta que implica no solamente que los poderes judiciales publiquen información sino que ésta sea de fácil acceso”.

En el evento, denominado Foro Internacional para una Justicia Abierta, participarán los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, y Alberto Pérez Dayán quien debatirá sobre la independencia judicial y se realizará el 28

y 29 de noviembre próximos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

“Todo lo que es transparencia y justicia abierta creo que abona a la independencia judicial, puede ser un mecanismo que ayude a los poderes judiciales a preservar su independencia porque si hay opacidad es más fácil que haya presiones”, afirmó.

Ana Pecova, directora de Equis Justicia para Mujeres organización que también participará en el foro destacó que la importancia de un encuentro de este tipo estriba en que en México en este momento no todas las personas tienen acceso a la justicia en condiciones de igualdad y el encuentro busca visibilizar este tipo de casos.

“En Equis Justicia hemos observando cuáles son los retos que las mujeres enfrentan cuando buscan justicia y uno de los principales obstáculos que hemos tenido para llevar un seguimiento puntual, poder identificar cuáles son esos obstáculos ha sido justo la opacidad con la que opera nuestro poder judicial”, explicó.

Reconoció que el PJF ha mostrado mayor transparencia porque publica sus sentencias pero que aún falta mucho por hacer.

“No es suficiente poner en una página tus fallos y vaya que no todas las sentencias federales son públicas pero la Suprema Corte de Justicia sí lo hace, sin embargo su buscador no es sencillo, debes tener el número del expediente, no es posible hacer un análisis más profundo, no se hace ningún esfuerzo de lo que llamamos transparencia proactiva”, agregó.

Pecova comentó que el foro busca que desde las autoridades judiciales y de transparencia exista un reconocimiento de que la clave para acceder efectivamente a la justicia es que ésta sea abierta y transparente.