Este lunes 11 de noviembre se abrió el registro para la beca “Rita Cetina Gutiérrez" para estudiantes de nivel secundaria, sin embargo, debido a la saturación la página presenta un error para ingresar.

Pero no te preocupes la página estará habilitada desde este lunes hasta el 18 de diciembre del 2024 para que quienes no puedan inscribirse debido al error, tengan oportunidad de hacerlo en los próximos días.

Tienes poco más de un mes para intentar en otro momento, pues internautas continúan reportando que al intentar entrar a la página https://www.becaritacetina.gob.mx/ el error persiste o en otros casos, no los deja finalizar el registro.

La página para registrarse a la beca "Rita Cetina Gutiérrez" presenta fallas debido a la saturación de usuarios. Foto: Captura de pantalla

¿Qué pasa si la página marca error?

Si aún no has podido ingresar o registrarte para la beca, no te preocupes, existen algunas soluciones para que puedas iniciar o finalizar tu registro.

En primera instancia puedes esperar a que la página se libere e intentar durante la madrugada, porque si continúas actualizando la página, la saturación puede continuar.

En caso de que registrarse horas más tarde no sea la opción, prueba reiniciar el navegador y borrar los datos de búsqueda junto con el caché.

Otra opción es llamar al teléfono de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez: 5511 620300, sin embargo, toma en cuenta que el tiempo de espera también podría ser largo.

En caso de que los problemas persistan, recuerda que siempre puedes esperar unos días para intentar de nuevo, pues la página se mantendrá activa hasta diciembre del 2024.

¿Cómo registro a mi hijo (a)?

El primer paso es crear una cuenta en la página www.becaritacetina.gob.mx

Deberás escribir el CURP del estudiante a registrar y llenar los campos con la información que te solicita.

del estudiante a registrar y llenar los campos con la información que te solicita. Crea una contraseña. En este paso es importante no olvidarla, ya que se utilizará más adelante en el proceso.

La página te pedirá que confirmes la cuenta, para ello deberás ingresar a tu correo electrónico que registraste y confirmar la creación de la cuenta.

que registraste y confirmar la creación de la cuenta. Inicia sesión y regístrate como tutor en la página www.becaritacetina.gob.mx

La plataforma te pedirá que cargues la información de tu identificación oficial vigente y comprobante de domicilio; estos documentos los deberás de tener de manera digital, ya sea en foto o PDF. Además, deberás de aceptar el aviso de privacidad, así como los términos y condiciones.

Una vez completado el registro de tutor, comenzarás con el registro del estudiante, por lo que necesitarás tener a la mano su CURP. Para iniciar este proceso deberás hacer clic en “Registrar beneficiario”

Ingresa el CURP del estudiante y valida la información que se encuentre de manera correcta, de ser así darás clic en guardar y continuar. Este paso lo repetirás por cada estudiante de secundaria que desees registrar.

